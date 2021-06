Pocos cambios en los indicadores epidemiológicos auguran una nueva prórroga de los niveles de alerta en Canarias

Este jueves, se celebra el Consejo de Gobierno y, como cada semana, se analizará, entre otras cuestiones, la evolución pandémica de las Islas. Según el informe que remite diariamente la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional, el Archipiélago sigue gozando de buena salud en cuanto a la COVID-19 se refiere. Su incidencia acumulada (IA) a 14 días es de 72,38 casos por cada 100.000 personas y debe bajar de 50 para situarse en riesgo bajo; la IA a siete es de 32,77 casos, a algo más de siete de estar también en riesgo bajo. Uno de los indicadores más significativos para medir la evolución del impacto del virus en un lugar es el porcentaje de ocupación en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En Canarias, este parámetro es de 5,82%, casi en el límite de la nueva normalidad.

Santa Cruz de Tenerife y Arrecife registran una de las incidencias más altas de España y las ciudades de Gran Canaria se alejan del virus

Saber más

Las cifras, si se analizan por islas, también son bastante favorables y se mantienen similares a los de la pasada semana antes de la celebración del Consejo, por lo que auguran pocos cambios en los niveles de alerta este jueves.

Si la pasada semana hablábamos de que Gran Canaria cumplía con los requisitos para estar en nivel 1, hoy, decimos que la isla redonda se ha acomodado de lleno en el nivel de alerta sanitario más bajo. Además, su incidencia ha seguido cayendo de tal manera que su IA a 14 días es de 42,43 casos por cada 100.000 personas y su IA a siete días, de 16,71 casos, cifras que se sitúan por debajo de los de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Su ocupación en UCI, que dio mucho de qué hablar durante semanas por no bajar de riesgo alto, ya no es la más alta del Archipiélago (la semana pasada lo seguía siendo), con un 6,22%. La isla que ha pasado a ocupar el primer puesto de ocupación en la unidad de críticos es Tenerife, aunque por muy poco, al registrar un 7,69%. La isla del Teide, por su parte, no puede presumir de grandes variaciones durante los últimos días. A pesar de que su ocupación tanto en planta como en UCI no es preocupante, sigue teniendo tres indicadores en riesgo medio y dos de los más importantes (la IA a 14 y a siete días) casi no han registrado alteraciones en sus números, que siguen lejos de los establecidos para bajar al nivel 1.

Lanzarote sigue anotando incidencias bastante altas, sin embargo, son menores que las de hace unos días, por lo que la isla parece haberse embarcado en una lenta travesía cuesta abajo. Estos indicadores ya no están en riesgo alto (los únicos en este nivel de gravedad la pasada semana en el Archipiélago), sino que han pasado a un amable riesgo medio, con una IA a 14 de 142,48 casos por cada 100.000 habitantes (48 menos que la semana pasada) y una IA a siete de 59 casos por la misma densidad poblacional (una veintena de casos menos que hace unos días). El resto de sus indicadores son buenos.

La que muestra un estancamiento es Fuerteventura, que ha subido ligeramente su IA a 14 días, con 59,3 casos por cada 100.000 majoreros, pero el resto de sus indicadores se mantienen casi idénticos a los registrados antes del último Consejo de Gobierno, el pasado miércoles. Sin embargo, Puerto del Rosario volvió esta semana, después de varios meses, a entrar en la clasificación nacional de peor tendencia en su incidencia. Las cifras de su IA a dos semanas no son preocupantes, con 105 casos por cada 100.000 majoreros. Lo que sí es alarmante es la rapidez con la que ha subido el número de este indicador epidemiológico, ya que hace apenas 14 días estaba a 29 casos, en la más absoluta nueva normalidad.