Canarias se reactiva para localizar víctimas del franquismo y saldar su deuda con la memoria democrática

Canarias aún no ha saldado su deuda con las víctimas del franquismo. Pese a los avances en exhumaciones llevadas a cabo en los últimos años, aún quedan vestigios de exaltación al régimen que siguen conviviendo en sus calles y familias que continúan buscando los restos mortales de sus seres queridos. Por ello, aprobar protocolos de exhumación y autorizar cuanto antes actuaciones de investigación y localización de víctimas es el principal objetivo que se marca en esta legislatura la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo. La semana pasada fue clave en el Archipiélago, con el primer descenso oficial a la Sima de Jinámar liderado por el Cabildo de Gran Canaria y la primera reunión de la recién constituida Comisión Técnica de Memoria Histórica, donde se abordó el protocolo de exhumaciones que pretende estar listo en los próximos meses.

“Los hijos de las víctimas no pueden esperar más, se nos están muriendo”, afirma Carla Vallejo, que explica que además del descenso a la Sima de Jinámar, tubo volcánico donde fueron arrojadas decenas de víctimas, las asociaciones han manifestado ya su deseo de buscar en otros pozos de Arucas, como el de la Vuelta del Francés, o los ubicados en La Palma. “Las asociaciones tienen toda la razón del mundo en reclamarlo, estamos perdiendo a esa generación que son hijos de quienes sufrieron en su cuerpo la Guerra Civil y les debemos la posibilidad de hacer justicia y reparación”, subraya. Para ello, se está trabajando en que exista una partida presupuestaria para memoria democrática en los presupuestos de la comunidad autónoma. “Estamos ante una situación difícil porque sabemos que los ingresos han caído mucho y que las previsiones sobre cómo se va a comportar la economía es muy incierta, pero para esta consejería es una prioridad que haya una línea de financiación específica dirigida a los trabajos de investigación y localización de familiares que hayan sido asesinados”.

La celebración de la Comisión Técnica de Memoria Histórica es un mandato de la ley canaria en esta materia aprobada en 2018. Con esta norma, se garantiza una mayor coordinación regional, se unifican criterios y se pretenden agilizar los procedimientos para que sean rigurosos. Entre otras medidas, recoge la elaboración de un protocolo de exhumaciones, en el que ya se está avanzando, o un banco de ADN para que se puedan identificar a las víctimas. De este último sí que dispone la comunidad autónoma, pero la viceconsejera apunta que se está elaborando una normativa que lo regule. Este banco de ADN además lo podrán utilizar en las labores de investigación las víctimas de los casos de bebés robados, que también cuenta con su ley canaria. “Aquí son importantes dos cosas: la identificación de las víctimas y la investigación, divulgación y conocimiento de los hechos que ocurrieron”, apunta.

Acabar con la exaltación del franquismo

El monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife es una de las mayores exaltaciones de la dictadura que aún se sostienen en las calles canarias. Vallejo señala que sí que se han ido dando pasos para su retirada y que el ayuntamiento de la capital tinerfeña dispone de informes que avalan que es una escultura que no merece protección ni permanecer donde está. Ahora, explica que esos estudios deben integrarse en el catálogo de bienes y monumentos franquistas que tiene que elaborar la Consejería de Educación y Patrimonio Cultural para que entonces solo haya que retirarlo. Una vez que se disponga de ese catálogo, la viceconsejera explica que será más sencillo retirar vestigios con solo pedir un certificado.

“Es mucho más fácil llevar a cabo una exhumación cuando tienes un protocolo claro de cómo se debe proceder, cuando se establece el derecho a la financiación pública de esas exhumaciones y lo mismo ocurre con el catálogo de vestigios”, puntualiza la magistrada en excedencia. Hasta el momento, se han llevado a cabo actuaciones “muy importantes” e individuales por parte de las instituciones, pero “no han sido coordinadas o no han tenido un reflejo igual en todas” y aunque se dispone de mucho trabajo realizado en este sentido y catálogos de vestigios de distintos ayuntamientos, con el documento regional se resolverán muchas dudas.

La viceconsejera recuerda que la comunidad autónoma ya dispone de un mapa de fosas desde 2015 en la página web de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, pero que este se actualizará próximamente para incorporar las actuaciones más recientes que se han realizado, como las del Cementerio de Vegueta (donde finalmente no se pudo continuar con las labores de exhumación y se desterró de esta posibilidad a las familias) o con las realizadas el pasado año en Tenoya, donde aparecieron los restos mortales de 14 personas, entre ellas el padre de Pino Sosa, fundadora de la asociación para la recuperación de la memoria histórica de Arucas.

“Las leyes están para cumplirlas”

Una de las críticas que tuvo tanto la ley canaria de memoria histórica como la estatal del año 2007 es que no añadían sanciones por incumplirla. Vallejo recuerda que “las leyes están para cumplirlas” con independencia de que exista o no un régimen sancionador, ya que es una cuestión de “responsabilidad” para las administraciones. No obstante, recuerda que la vicepresidencia primera del Gobierno estatal en su anteproyecto de ley de memoria democrática sí que incluye sanciones.

La viceconsejera cree que es más apropiado el término de memoria democrática, ya que considera que hay generaciones que ya han nacido en democracia o que no recuerdan lo que supuso conseguirla. “La hemos dado por supuesta porque nacimos con ella, pero en realidad fue una conquista que costó mucho. Podemos dejar de tenerla, existen movimientos que pueden llegar a ser antidemocráticos o que tienen gestos abiertamente antidemocráticos”. Por ello, insiste en que “la democracia no es algo que podamos dar por segura, sino que tenemos que defenderla cada día y para eso es necesario conocer lo que ocurrió en el pasado para poder evitar que vuelva a ocurrir en el futuro”.