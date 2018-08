El conflicto laboral entre bomberos y Ayuntamiento ‘incendia’ las fiestas de San Lorenzo

La polémica llega a las fiestas de San Lorenzo. Los fuegos de este jueves no contarán con los 20 bomberos más que exige el dispositivo de seguridad y emergencias por un conflicto laboral con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el Consistorio aseguran que la seguridad sí está garantizada ya que se cubrirá con los efectivos que estén de turno este viernes más los miembros de Protección Oficial.

Desde la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) señalan que el personal no está dispuesto a tolerar “más mentiras”. Su portavoz, Víctor García, explica que este mismo miércoles los miembros del cuerpo de seguridad tenían una reunión a la que finalmente no acudió la consejera de Seguridad Encarna Galván. “Hemos pedido reiteradamente reuniones con ella y no aparece”, subraya.

Fuentes del Consistorio señalan que Galván no acudió a la cita de este miércoles porque era una reunión “técnica” y añaden que sí que acudió la asesora de Seguridad y Emergencias, Eulalia Guerra (antes directora de esta área hasta que su nombramiento fue tumbado por la Justicia).

Fuegos de San Lorenzo 2016 (ALEJANDRO RAMOS)

Además, insisten en que, tal y como dijo este miércoles la concejala, la seguridad sí que está garantizada porque se cubrirá con el personal que está de turno más los efectivos de Protección Civil.

USPB matiza que la situación de los bomberos es la misma que la de la Policía Local. En el caso de este cuerpo, se pidieron 50 agentes más de refuerzo, de los que se han apuntado unos veinte, por lo que esas vacantes se cubrirán con agentes de movilidad.

García recuerda que la situación no es nueva ya que el tema de las horas extras se lleva reivindicando meses. Explica que ambas plantillas tienen asumido que este año no se cobrarán las horas extra que hagan desde julio hasta diciembre, que se abonarán el próximo año. No obstante, aclara que sí que esperaban que en julio se pagaran las horas que vienen realizando desde principios de año, tal y como se había comprometido el Consistorio.

Otro de los temas que está generando hartazgo en la plantilla es que aún no se ha solventado el acuerdo con los bomberos en el Puerto de La Luz, donde recuerda que se están prestando unos servicios que no se les pagan.

El sindicato achaca toda la responsabilidad en el Ayuntamiento, en la concejala Encarna Galván, y critica la “dejadez” en el área de seguridad ya que son muchas las carencias que sigue sufriendo la plantilla. A juicio de USPB el alcalde debería intervenir.