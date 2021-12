Del desplome del techo a un solo baño para todo el alumnado: las penosas condiciones de la Escuela de Actores de Gran Canaria

El alumnado de la Escuela de Actores de Canarias (EAC), con sede en Gran Canaria, denuncia las pésimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones en las que toman sus clases, en el antiguo Internado de San Antonio (calle Sor Brígida Castelló, 1). "No poseemos unas condiciones dignas para cursar los Estudios Superiores", se quejan en un comunicado de prensa.

Fue el pasado mes de octubre cuando comenzaron a desprenderse unos cascotes del enfoscado del techo de la propia sede, situadas en el tercer piso del inmueble, lo que obligó a interrumpir el curso. Los estudiantes argumentan que este desprendimiento se originó después de que se llevaran a cabo "unas obras de impermeabilización de la azotea del centro encargadas por el Cabildo de Gran Canaria". No es la primera vez que les ocurre algo así. En el manifiesto que han enviado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias describen que una semana antes de este hecho se produjo un desprendimiento similar.

Para retomar sus clases, los alumnos y alumnas se vieron obligados a trasladarse al primer piso del edificio, en el que solo disponen de dos aulas "sin equipamiento propio para trabajar las asignaturas", añaden. Además, tienen acceso a un único baño con un solo inodoro y un lavamanos para más de cincuenta personas, y su equipo directivo carece de oficinas en las que trabajar correctamente, tampoco tienen biblioteca, ni secretaría.

Agregan en el comunicado que también están compartiendo espacio con el Servicio insular de intervención inmediata para mujeres víctimas de violencia de género. "Se ha dado el caso incluso que personas ajenas a la escuela han entrado sin permiso en el edificio provocando una situación violenta. Es más, en las actividades de tarde que imparte la EAC participan niños menores de edad y el entorno podría decirse que no es propicio".

En líneas generales, el alumnado pide "recuperar la situación de normalidad en la escuela, pudiendo acceder a unas instalaciones mínimas que permitan continuar trabajando"; y trabajar en unas instalaciones dignas, "ponemos como ejemplo lo diferente que es la situación en Tenerife, donde se ha apostado mucho más por la EAC proporcionándoles un edificio mejor preparado, siendo esta una única escuela con sede en ambas islas".

"No solo reclamamos el espacio que ahora mismo no podemos utilizar, aprovechamos para plantear una solución definitiva: unas instalaciones mejor preparadas. La Consejería de Educación no debe permitir que unos estudios equivalentes a grado estén en estas condiciones de precariedad. Cabe realizarse las siguientes cuestiones: ¿Qué pasaría si las instalaciones de la Escuela de Arte sufrieran estos perjuicios? ¿Puede decirse que una ciudad que se vaya a presentar a Capital Europea de la Cultura apueste por el futuro del arte? ¿Por qué la Consejería de Educación no se involucra lo suficiente con el Centro Superior Autorizado de Arte Dramático, teniendo en cuenta que muchos de los egresados han trabajado en producciones internacionales y que el nivel de enseñanza de la escuela está entre los mejores del país?", cuestionan.