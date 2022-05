Elsa López recuerda a las mujeres luchadoras y transmisoras de la cultura: “Este premio es de todas ellas”

Elsa López ha sido galardonada este lunes con el Premio Canarias 2022 de literatura, un premio que dedica a las mujeres luchadoras que han sido además transmisoras de la cultura. “Este premio es de todas ellas”, ha dicho en un teatro Guimerá que ha podido disfrutar de un acto más parecido a la normalidad anterior a la pandemia y donde el presidente de Canarias también ha realizado su tradicional discurso. “Aspiramos a ser punta de lanza del turismo más sostenible”, dijo Ángel Víctor Torres al tiempo que ha reivindicado más liderazgo de esta comunidad autónoma en Europa.

López agradeció al Gobierno de Canarias y al presidente este premio. “En estos tiempos en que parece existir un pacto de silencio sobre aquello que representa lo mejor de la humanidad, sus virtudes, su historia y su memoria; cuando se considera que lo principal es callar para no tener miedo y dejar que las cosas sucedan y no removerlas para no despertar la fiera que algunos suponen existe a nuestro alrededor, un acto como éste viene a demostrarnos que todavía existe la esperanza”, dijo.

Sobre Carla Suárez destacó que transporta “el escudo y la lanza con las que ganó numerosas batallas”. En su discurso ha detallado que ella misma declara: “He tenido la fortuna de representar mi tierra por todos los rincones del mundo. Mis raíces han estado siempre presentes en el esfuerzo, sacrificio y compromiso que he puesto para desarrollar mi carrera. El nombre de las Islas Canarias siempre ha sido un motivo de orgullo personal, y he intentado transmitir los valores con el que nuestro archipiélago nos ha forjado como personas. Es un auténtico honor recibir este cariño por parte de nuestra gente y solo tengo sentimientos de agradecimiento por este galardón que hoy se nos concede”.

De Manuel Lorenzo Perera ha dicho que es “un ilustre representante de todos aquellos que se esfuerzan por recoger, ordenar, almacenar y atesorar lo mejor de nuestras tradiciones. Es, probablemente, el mayor estudioso contemporáneo de la cultura tradicional canaria. Cultura viva depositada en sus manos y que él ha cuidado y conservado para que generaciones futuras puedan saber quiénes y cómo fueron aquellos que nos precedieron”. Lorenzo Perera se ha interesado “por las facetas más diversas de la realidad histórica y cultural de las Islas incluyendo el conocimiento popular sobre la naturaleza, su interpretación y aprovechamiento por el ser humano, el folclore musical y las múltiples expresiones de la cultura campesina, ganadera y pescadora. Su menester es digno del mayor aprecio y es gratificante que nos declare herederos de todo ese patrimonio”.

Un premio a todas las mujeres

“Mi voz es la voz de muchas mujeres con las que me siento identificada. Desde tiempo inmemorial han sido las mujeres las transmisoras de la cultura, las defensoras de ese bien común que les fue depositado y que fueron trasladando de generación en generación. Ellas fueron las guardianas de tales riquezas, ellas las depositarias, las transmisoras de conocimientos, lenguas, ritos y creencias. Las incansables, las luchadoras” ha remarcado. López ha recordado a aquellas que “escriben en silencio y en la oscuridad del mundo sin ceder un ápice a su voluntad creadora; de todas las que tienen un rincón especial donde encerrarse a componer versos, historias y cuentos que ni siquiera saben cómo van a acabar o si podrán terminar algún día; de aquellas que lloran sentadas en la cocina deletreando en sus cabezas las palabras que jamás podrán pronunciar; de aquellas que se despiertan al amanecer con un capítulo nuevo en sus vidas y no podrán escribirlo o lo escribirán sin descanso entre cubos de basura, lavando la ropa o sentadas en una escalera viendo irse la vida”.

También recordó a aquellas mujeres que escribieron y publicaron, pero nunca formaron parte de concilios, ni de libros de texto ni de bibliotecas. “A aquellas cuyos nombres se perdieron en una vieja estantería y que nadie o muy pocos leyeron; a aquellas que compusieron las mejores páginas de la historia, los mejores textos de la literatura universal y, al final, se quedaron olvidadas o silenciadas en los armarios de grandes o pequeñas editoriales y nunca pudieron ver realizados sus sueños de leer en alto, de saborear en alto las palabras que una vez fueron capaces de escribir. A todas ellas doy mi voz y con ellas comparto este premio que nos merecemos por tantos años de valentía y de esfuerzo. Porque escribir es un acto de libertad y de valentía. Sólo el tiempo dará cuenta de ello”. apuntó.

Las palabras como fuente de alimentación y de esperanza

López ha hecho mención especial a la importancia de las palabras en su vida. “Las palabras, entonces, fueron una fuente de alimentación y de esperanza. Y hoy, todavía hoy, no sabría que hacer sin ellas. Hace poco, en una entrevista declaraba que no quería quedarme nunca sin palabras, que prefería morirme antes. Y lo dije muy en serio. Ese día, ese terrible día en el que quiera encontrar la palabra y no pueda hallarla, sentiré el abismo que se abre a mis pies”.

“Ese día me dije a mi misma que prefería morirme antes de verme así de desolada en un universo donde si no tienes palabras que bauticen lo que te rodea”, añadió.

Los libros como un acto de fe

“Porque las palabras existen si tú las pronuncias, si las lees, si te las apropias. Así las palabras y los recipientes que las contienen, recuperan y conservan durante siglos: los libros. Los libros como un acto de fe. Los libros como un acto de libertad para muchos. Ellos caminan por sí solos y alguna vez se produce un parón en su andadura y apilados en montañas se exterminan, se queman, se olvidan durante un tiempo”, insistió la poeta.

López destacó que en Guinea Ecuatorial La Casa de la Palabra tiene un sentido comunitario. Un abaá o abahá (en el idioma fang abaá significa “Casa de la Palabra”) es un recinto donde se reúne la comunidad. Por ello, insistió en que “las palabras contienen la sabiduría y el poder del grupo que las usa. Son las palabras las que rubrican acontecimientos, desventuras o alegrías y por esa razón deben ser utilizadas con el respeto que merecen. Con el respeto y la solemnidad con que hoy me atrevo a pronunciarlas para agradecerles un premio que habla de ellas, que las propone como lugar al que debemos nuestro aplauso y nuestro reconocimiento”.