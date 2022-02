‘Feminismos canarios sin fronteras’ será el lema de un 8M que recordará la lucha de las mujeres migrantes

‘Feminismos canarios sin fronteras’ será el lema principal en toda Canarias este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que convoca dos grandes manifestaciones en las capitales canarias a las 19.00 de la tarde. En ambas ciudades el lema estará dedicado a las mujeres migrantes, que sufren una mayor violencia en la trayectoria hasta llegar al Archipiélago. Se trata del mismo lema con el que las redes y plataformas feministas se concentraron el pasado año (cuando no hubo manifestación), ya que entienden que el movimiento no puede vivir ajeno a lo que están sufriendo estas mujeres. El feminismo no olvida que la ruta migratoria canaria es la más mortífera y pide derechos para las migrantes y sus menores. “Feminismo para todas, pero todas, todas todas” será de nuevo uno de los cánticos más aclamados este 8M.

La ruta canaria en 2021: denuncias por abusos a menores, muertes incontables y salidas desde Asia

En Canarias aún se está ultimando el manifiesto y los carteles de la convocatoria del próximo martes, pero Nayra Marrero, una de las portavoces de la Red Femnista de Gran Canaria, adelanta que se hará hincapié en que se aplique una mirada amplia, que tenga en cuenta lo que está pasando fuera de nuestras fronteras y también en “nuestras fronteras”. “Esas mujeres que están en los márgenes y que también supone una especie de frontera simbólica a las que no se pone nunca en el centro y nosotras con nuestro lema queremos poner en el centro”. De hecho, el número de mujeres llegadas a Canarias por medio de la ruta más peligrosa se ha incrementado y “sus tránsitos no se tienen en cuenta” a pesar de que sufren una mayor violencia. Por ello, se insiste en aplicar una mirada de género en los procesos migratorios.

Marrero entiende que hay muchas maneras de construir desde el feminismo y desde la red feminista quieren tenerlo presente y sumar las luchas. “Nos representa mucho más el plural que el singular y desde ahí construimos” y “entendemos que si hablamos del Día de la Mujer y dejamos fuera una visión más amplia, dentro de las mujeres no todas tenemos las mismas situaciones, privilegios y opresiones y cree que es necesario hablar de todas y entre todas “para reconocernos”.

Una mención contra la guerra

Desde la red señalan que este año han querido centrar todas las energías en organizar la manifestación y que en el escrito se hará mención al negocio de la guerra. La directora del Instituto Canario de Igualdad, Mónica Fumero, recordó esta semana en sus redes sociales que “en estos momentos en que una guerra ocupa la atención mediática, no se puede dejar de lado el hecho de que, en todo conflicto bélico, mujeres y niñas corren grave peligro de que sus cuerpos sean utilizados como moneda de cambio”.

Ana Hernández, miembro de la plataforma feminista 8M Tenerife apunta que es necesario hacer una reflexión sobre las guerras no solo cuando ocurren en Europa y recuerda que desde este colectivo se están promoviendo actividades en la isla para reivindicar derechos para todas y poner el foco en la lucha de las mujeres saharauis, que también reclaman desde Canarias soluciones al conflicto que se vive en este territorio.

Durante el mes de febrero, la plataforma ha celebrado encuentros y coloquios donde se ha puesto el acento en las mujeres saharauis, como ejemplo de firmeza y dignidad. También han apoyado el movimiento estatal por la regularización de las personas migrantes, que arrancó el pasado 19 de febrero con una recogida de firmas.

Recorrido de las manifestaciones