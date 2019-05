El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias denuncia que Sanidad contrata sin transparencia

e de Canarias ha denunciado este jueves que el Servicio Canario de la Salud realiza contrataciones sin transparencia, y ha requerido a la Consejería de Sanidad que se activen las listas de empleo de 2012 para que la contratación se haga de forma rigurosa.



También indica en un comunicado que el retraso en las contrataciones que el Servicio Canario de la Salud prometió para solventar la reducción de jornada a 35 horas semanales, provocará un aumento de las listas de espera y, por tanto, fomentará la subida de la actividad sanitaria concertada en detrimento de la pública.



Santiago Sánchez, presidente de los fisioterapeutas canarios, dice que hay constancia de que el llamamiento para las contrataciones se está realizando según el orden de llegada de los currículos en cada gerencia y no siguiendo un orden determinado según los méritos de cada fisioterapeuta de esa lista.



Afirma que en el colegio oficial de este colectivo se tienen dudas razonables de que incluso este orden de llegada se esté siguiendo siempre de forma estricta.



Recuerda que las plazas de la oposición de 2012 fueron adjudicadas en diciembre de 2017, y la resolución provisional se emitió a finales de 2018.



Agrega que, no obstante, a pesar de que ya podrían estar operativas las nuevas listas, todas las gerencias de atención primaria y especializada, a demanda de los fisioterapeutas, han confirmado que se siguen usando las de las oposiciones convocadas en 1998, "que obviamente" están agotadas.



Añade que esa situación ha provocado que se haya conformado un listado paralelo, ordenado según los criterios de la Mesa Insular de Contrataciones (por orden de llegada de currículum), lo que incumple lo estipulado en la Orden del 3 de Junio de 2011 de la Consejería de Sanidad, al no respetar los méritos y la experiencia laboral de los fisioterapeutas a la hora de ser seleccionados.



El Colegio de Fisioterapeutas comenta que el pasado marzo dijo que era necesaria la contratación urgente de al menos quince fisioterapeutas para compensar la reducción de jornada a 35 horas laborables semanales para los profesionales que trabajan en el Servicio Canario de la Salud, una medida que entró en vigor el pasado 1 de mayo.



No obstante, destaca, no se ha registrado ni una sola contratación que pueda compensar el número de horas que quedan desiertas tanto en el primer nivel asistencial de la sanidad pública canaria como en la atención especializada que se ofrece en los centros hospitalarios del Archipiélago.



De no llevarse a cabo estas necesarias contrataciones, advierte Santiago Sánchez, “las listas de espera seguirán creciendo y, en consecuencia, aumentará la partida presupuestaria para los conciertos de rehabilitación ambulatoria, que es ya muy elevada”. En este año 2019 se destinan unos 12.300.000€ para esos conciertos.