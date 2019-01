La huida de extranjeros resta cuatro concejales a Mogán

El Ayuntamiento de Mogán tendrá cuatro concejales menos en las elecciones municipales de mayo de 2019 al no alcanzar la barrera de los 20.001 residentes, que permite contar con 21 ediles, según la escala recogida en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y todo se debe a la fuerte caída de los residentes extranjeros en uno de las principales zonas turísticas de Canarias.

En los comicios de 2015, el número de extranjeros empadronados en el municipio grancanario ascendía a 10.769 personas de un total de 23.491 residentes, es decir, el 45,8%; cuatro años después suponen el 33,8% de los habitantes registrados en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2018, es decir, 6.645 foráneos empadronados de un total de 19.657 de ciudadanos.

Así, el Ayuntamiento de Mogán tendrá 17 concejales porque le faltan 344 habitantes para contar con 21 como hasta ahora. El departamento de Estadística del Consistorio presidido por Onalia Bueno (Ciuca) asegura que muchos extranjeros empadronados en el municipio en un primer momento no confirman su residencia años después.

“Si han transcurrido más de dos años, a los extranjeros empadronados se les envía una carta desde el Ayuntamiento para que confirmen su residencia”, explican desde el Consistorio. El problema radica en que “la mayoría de los extranjeros no tienen mucha información, solicitan su empadronamiento, pero no confirman que quieren seguir residiendo. Muchos ni siquiera reciben la carta porque ya no viven en Mogán”, añaden las fuentes oficiales consultadas.

Los registros del INE muestran que, comparando los datos a 1 de enero de 2014 con los de 2018, el descenso del número de extranjeros empadronados en Canarias ha sido generalizado. En la provincia de Las Palmas residen en la actualidad 8.434 extranjeros menos que hace cuatro años; en Santa Cruz de Tenerife la caída es inferior, de 1.487 ciudadanos foráneos menos.

Sin embargo, en ningún otro municipio turístico canario el descenso es tan pronunciado como en Mogán. En el vecino de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), donde habitan en la actualidad un total de 53.377 ciudadanos, el número de residentes extranjeros ha bajado en 1.458 personas, hasta los 14.711 extranjeros empadronados. En Arona (Tenerife), donde la población foránea registrada en el INE (29.560) es mayor que la totalidad de gente empadronada en Mogán (19.657), la caída no supera las 3.000 personas.

Más de mil noruegos menos que en 2014

La procedencia de la mayor parte de los extranjeros empadronados en Mogán a 1 de enero de 2018 es europea (4.535 en total), principalmente de los países integrantes de la Unión, aunque también una parte destacada procede de la no comunitaria (1.307), sobre todo de Noruega, que representa la mayor comunidad foránea en el municipio grancanario.

Con datos del Instituto Canario de Estadística a 1 de enero de 2017, pues en el INE no se especifican ciudadanos de esa nacionalidad un año después, se observa que el registro de residentes noruegos en Mogán ha descendido en 1.372 personas partiendo de los datos de 2014 (de 2.714 a 1.342). Es decir, que uno de cada cuatro extranjeros dado de baja en el padrón a 1 de enero de 2017 respecto a 2014 es noruego, una nacionalidad con fuertes vínculos con Mogán por sus históricos proyectos turísticos.

Los ciudadanos nacidos en Reino Unido suman 669 habitantes en el municipio grancanario, mientras que en 2014 ascendían a 1.512. Otra de las nacionalidades que más ha bajado ha sido la alemana, pues hace cuatro años estaban empadronados 1.508 teutones y, en la actualidad, el INE registra a 581 germanos.

Esto supone 927 alemanes menos empadronados en Mogán en 2018 respecto a 2014. Así, en la base de datos del INE ciudadanos procedentes de Marruecos (669) o Italia (603) superan en número a los germanos. Al contrario, aumenta el número de personas procedentes de China o Cuba, cuyo registro se incrementa en 37 y 30 residentes, respectivamente.