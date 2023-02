“No cojas el coche con la peluca cambada”: el aplaudido vídeo de Guaguas para el carnaval a ritmo de los ‘Bee Gees’

Al ritmo de los Bee Gees y su éxito setentero Stayin Alive, Guaguas Municipales ha difundido esta semana un vídeo para promocionar los servicios especiales que ofrecerán a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria durante el Carnaval Studio 54.

“No cojas el coche con la peluca cambada, no me vayas de guay, no vayas de guay… Cógete la guagua a cualquier hora en carnavales que además siempre hay, que siempre hay…”, dice esta adaptación cómica de la famosa canción del grupo, una iniciativa que ha sido aplaudida por los usuarios de las redes sociales.

Los servicios especiales para los conciertos nocturnos de Carnaval –que se prestarán viernes 10, sábado 11, viernes 17, sábado 18, lunes 20, viernes 24 y sábado 25 de febrero, además del viernes 3 y sábado 4 de marzo-, distribuidos en seis líneas exclusivas, conectarán todos los distritos de la capital grancanaria con la Plaza de la Música y el Parque Litoral de El Rincón, en el entorno del Auditorio, lugares que dispondrán de una terminal de salida junto al centro comercial Las Arenas.

El dispositivo especial de Guaguas Municipales tiene como objetivo ofrecer una alternativa segura y fiable de transporte a los residentes y visitantes de la capital, para que vivan las fiestas más importantes de la ciudad sin preocupaciones de movilidad.

En las noches de concierto, la llegada de público asistente se llevará a cabo con las líneas regulares de Guaguas Municipales que conectan con la terminal del Auditorio (17, 25, 32 y 47) al tiempo que la evacuación –tras la finalización de los espectáculos- se realizará a través de seis líneas especiales, que empezarán a operar desde las 23.00 hasta las 04.00 horas, con salida desde la misma Terminal del Carnaval, situada en un lateral del centro comercial Las Arenas, donde se ubicará la taquilla de venta de billetes y recarga de bonos.

Las seis líneas especiales que conectarán la terminal especial con diferentes puntos de la ciudad son: 1) Carnaval-Teatro-Vegueta-Hoya de la Plata; 2) Carnaval-Escaleritas-Schamann-Las Rehoyas; 3) Carnaval-Siete Palmas-Tamaraceite; 4) Carnaval-La Feria; 5) Carnaval-La Paterna; y 6) Carnaval-Puerto. El servicio regular, mientras tanto, operará con su horario oficial en las horas programadas, si bien deberá ajustarse a los desvíos planificados para evitar el perímetro de seguridad.

Durante las noches en las que se celebren las galas principales del calendario del Carnaval 2023 en el escenario del Parque Santa Catalina (como la final de Murgas, Gala de la Reina o Gala Drag), Guaguas Municipales activará –tras la finalización de los eventos- un servicio rápido de líneas lanzaderas desde la parada de la calle Eduardo Benot (frente al hotel AC), que transitarán por las paradas provisionales distribuidas antes y después del Parque, para dirigirse directamente a la terminal especial del Carnaval en Las Arenas.

Intensificación de líneas regulares en el Carnaval de Día

Guaguas Municipales intensificará la dotación de líneas regulares durante el Carnaval de Día para potenciar, desde el mediodía, la oferta de transporte hacia las áreas de Santa Catalina y el entorno del Auditorio durante el martes 21, en la celebración del Martes de Carnaval; domingo 26 febrero, en la previa a la Cabalgata Infantil, y domingo 5 de marzo, en el fin de fiesta antes del Entierro de la Sardina.

Al igual que en las ediciones pasadas, Guaguas Municipales llevará a cabo un plan de desvíos durante la Gran Cabalgata de Carnaval en la tarde del 4 de marzo, al objetivo de “prestar un servicio eficiente, adaptado al cierre al tránsito de las calles por el paso de las carrozas”. El Entierro de la Sardina, que tendrá lugar el domingo 5 de marzo, también estará acompañado por el pertinente plan de desvíos, “que se informará con detalle a través de los canales de comunicación de la empresa pública”.