Oramas (CC) choca con Unidas Podemos: "Son unos cobardes"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha mostrado su indignación por los vetos del Gobierno a casi todas sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y ha acusado a Unidas Podemos de ser "unos cobardes" por rechazar debatir iniciativas que ellos mismos propusieron para Canarias, según la diputada, cuando estaban en la oposición.

"Hoy un Gobierno que se dice progresista y democrático me ha dejado una enmienda... Y no por un tema que minore gastos, ya que muchas iguales sí se han admitido a otros grupos parlamentarios", ha señalado durante el debate de las enmiendas a las cuentas públicas en la Comisión de Presupuestos del Congreso tras criticar que los vetos se han puesto para que socialistas y morados no voten alineados con Coalición Canaria.

Oramas ha defendido que los temas que proponía han sido propuestos por el PSOE y Unidas Podemos cuando estaban en la oposición. Y ha acusado a los diputados de la formación morada de ser unos "cobardes" por "no dar la cara" y suscribir ahora estas iniciativas, que piden bonificar tasas aéreas o implementar el Régimen Especial Fiscal de Canarias.

"No permitir el debate...son unos cobardes, porque esto siempre se ha debatido en esta Comisión. Cobardes, den la cara", les ha recriminado con enfado tras reiterar que se retiran iniciativas en una situación "horrorosa para Canarias, con un paro juvenil del 62 % y con todo el problema de la inmigración".

La diputada de Ciudadanos, María Muñoz, también ha lamentado que los vetos tengan un "peso ideológico", ya que, según ha indicado, se rechazan iniciativas que se aceptan a otros grupos en los mismos términos, al tiempo que el diputado del PP Mario Garcés ha criticado que el PSOE no haya permitido debatir un centenar de sus iniciativas.

A estas críticas se ha unido incluso el diputado de ERC Joan Capdevila, que ha mostrado su "pasmo" ante la "argucia" de vetar determinadas enmiendas que "hubieran mejorado sustancialmente el Presupuesto" con la misma "artimaña" que el PSOE criticaba al PP.

En sentido contrario, el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro ha argumentado que el Gobierno "no veta según le venga el viento, sino con unos criterios reglamentarios", y ha explicado que es "coherente y correcto" que la política impositiva la haga el Ejecutivo y preserve la "arquitectura general de los Presupuestos"