La oferta pública de empleo no acaba con la carencia de personal en los hospitales canarios

La Oferta de Empleo Público (OPE) de Sanidad que el Gobierno de Canarias lleva meses anunciando a bombo y platillo no arregla los problemas de carencia de personal en los hospitales canarios. El pasado 14 de noviembre el Servicio Canario de Salud (SCS) y las organizaciones sindicales acordaron la convocatoria correspondiente a tres años (2016-2018) con un total de 7.198 plazas de todas las categorías profesionales. El objetivo es adjudicar plazas de funcionarios fijos a partir de 2019 para situar la temporalidad de los contratos por debajo del 8% pero ello conlleva el riesgo de que profesionales que llevan mucho tiempo ocupando una plaza y con un importante bagaje en el servicio pierdan su puesto. Es decir, se van a convocar siete mil plazas que ya están ocupadas por trabajadores temporales sin crear nuevos empleos.

El Ejecutivo presenta la convocatoria como la “más numerosa” en la historia del sistema sanitario del Archipiélago y la enmarca en el proceso de estabilización de la plantilla que se inició hace dos años. La convocatoria tendrá 6.078 plazas, 565 correspondientes a la oferta ordinaria por la tasa de reposición y 5.513 a la OPE adicional para la estabilización del personal. El resto de las plazas, 1.120, se distribuirán en 613 puestos de la oferta del año pasado y 507 de 2016, detallan desde el área de Sanidad en un comunicado.

A pesar de esta gran cantidad de plazas, desde la Asociación Sindical Autónoma de Canarias (Asaca) sostienen que la Sanidad canaria seguirá teniendo carencia de personal sobre todo en enfermería, auxiliares de enfermería y celadores y continuará sin respetar los ratios que se marcan de Europa y desde organizaciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud). Según este colectivo la ‘macro-OPE’ tampoco solucionará los problemas de temporalidad ya que, según sus cálculos, la temporalidad seguirá rondando un 20%. Sí explican que habrá categorías profesionales como médicos que cuentan con problemas en el mercado laboral y “a lo mejor sí tendrán una temporalidad bastante baja”.

Han pasado 11 años desde que el Gobierno de Canarias convocara una oferta pública de empleo en Sanidad. La última vez que lo hizo fue en 2007, se ofertaron 5.097 plazas para 97 categorías profesionales. Aún falta por zanjar las últimas oposiciones de auxiliares administrativos, de enfermería y auxiliares de enfermería a las que se presentaron cerca de 90.000 personas para luchar por 2.741 plazas. “La idea es terminarla definitivamente antes de que acabe este año”, manifestó el director del SCS, Conrado Domínguez, en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad. La anterior Oferta Pública de Empleo en Sanidad fue en 2002.

La OPE se fue retrasando por la falta de presupuesto derivado de la crisis económica y por otros motivos como la resolución del concierto de traslado de más de 4.000 profesionales. En aquel momento hubo un traslado masivo de profesionales de la Península a Canarias, se produjo “el boom turístico de la OPE”, un efecto llamada “importantísimo” que hizo que, en algunas categorías, se presentaran hasta 27.000 personas más de las plazas ofertadas.

Desde Asaca insisten en que han pasado 11 años y “no aprendemos de los errores”. Recuerdan que ya hubo una ‘macro-OPE’ en 2007 que ha durado muchos años. El colectivo cree que la solución está en convocar pocas plazas cada poco tiempo, cada uno o dos años, para que no se produzca ese efecto llamada y para que no haya “penosidad laboral” con los profesionales que llevan hasta 15 años trabajando de forma temporal en el SCS y no se han consolidado. “No se han estabilizado las plantillas no porque nuestros compañeros no quieran, sino porque no se ha sacado la oferta pública”, opinan. “La OPE se supone que es para seleccionar a la gente antes de empezar a trabajar; no puedes decirle a alguien que lleve 20 años trabajando que no sabe trabajar”.

La asociación propuso en la reunión, en la que se abstuvo en el acuerdo del decreto de la OPE propuesto por el Ejecutivo, que se “guarden o reserven” un número de plazas para consolidar a los profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en los servicios ya que no son fijos porque “la administración no ha hecho sus deberes y no ha sacado las OPE que han tenido que sacar”.

El sindicato también reprocha que es todo muy ambiguo. “No tenemos fecha de examen, no sabemos cuál es la tasa de reposición, a lo mejor se han amortizado muchas plazas de enfermería pero las usan para otro colectivo con otra categoría profesional”. Otro de los problemas que existen en la sanidad pública son las cargas de trabajo y el incumplimiento de los ratios establecidos.

El colectivo asegura que en todas las islas existe un déficit de plantilla “bastante importante” y que las cargas de trabajo están siendo “bastante abusivas”. El problema radica en que no hay un estudio de cargas y de distribución de trabajo. Desde Asaca consideran que hay que “estudiar bien” los servicios donde hay más trabas para que “se haga un buen reparto de los recursos”.

Los profesionales explican que la sanidad ha evolucionado y con ello las patologías de los pacientes. Hace falta más gente a pie de cama, más personal en los hospitales, que abren 24 horas los 365 días del año, sobre todo en las tardes y las noches donde hay profesionales de la enfermería que llevan hasta a 17 pacientes, algo que califican como “una locura”. Asimismo, añaden que en el resto de los países un enfermero o enfermera debe tener “como mucho” ocho pacientes a su cargo.

“No se puede hacer más con menos”

“Parece que con operar más ya todo es bastante, pero no”, advierten. El colectivo considera que el área de Sanidad solo está preocupada por las operaciones pero para ello tienes que “ampliar todo”. “Todo está encadenado, incluso urgencias, porque si se bloquean las camas dejas a los pacientes en esa área. No se puede hacer más con menos”.

Existe un déficit de médicos de primarias y solicitan tener unas plantillas compensadas ya que el SCS hay que analizarlo en su conjunto. Desde la asociación indican que las plantillas son insuficientes debido a que ha aumentado la complejidad de los pacientes y esto debería revisarse. Además, se dejan atrás los años de la crisis en los que se recortó mucha plantilla y no se ha recuperado. “Apostamos por paliar lo que viene de atrás, pero se tienen que seguir haciendo convocatorias periódicas e ir aumentando plantilla, no solamente consolidando”.