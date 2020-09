Sindicalistas de Base dice que "el SEPE ha dejado a miles de familias sin la prestación por desempleo de agosto"

Sindicalistas de Base ha denunciado que "miles de trabajadores de Canarias no han recibido este mes de septiembre la prestación por desempleo del mes de agosto, empezando a tirarse la pelota por un problema comunicación entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los departamentos de Recursos Humanos. Mientras, los trabajadores viendo la pelota pasar de un lado a otro, sin que ninguna de las partes afronten la dramática situación que viven sus familias y aporten solución al problema".

Manuel Fitas, secretario general del sindicato, considera "absolutamente inaceptable la suspensión del cobro de las prestaciones por desempleo del mes de agosto a miles de personas que llevan ya castigadas gravemente su economía personal y familiar con la reducción de ingresos desde marzo con el 70% de su base de cotización, agravado por los topes de prestaciones establecidos por el SEPE en la situación familiar y número de hijos".

Los trabajadores y sus familias --sigue diciendo-- "no pueden pasar todo septiembre sin ningún tipo de ingresos, ya habrá tiempo de regularizar los "cobros indebidos" tras las comprobaciones oportunas, pero no se puede dejar sin su prestación a los trabajadores afectados que se mantienen en el ERTE de Fuerza Mayor de sus empresas y no han sido incorporados a sus puestos de trabajo. Son trabajadores y familias que se han quedado sin su único ingreso para afrontar sus gastos y pagos mensuales, más en el mes que se inician las clases con los gastos adicionales que supone para las familias en uniformes, libros y material escolar".

Los sindicatos con representación sindical en las empresas afectadas, conjuntamente con ASHOTEL, "celebraremos una reunión con la Directora Provincial del SEPE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el próximo jueves 17 de septiembre, y exigiremos el ingreso inmediato de dicha prestación".

Previamente, el próximo lunes 14, se reunirán los sindicatos "para preparar una gran movilización sindical unitaria a la que convocaremos a los miles de trabajadores afectados, exigiendo un solución inmediata con el abono de las prestaciones".

Al mismo tiempo Sindicalistas de Base ha solicitado a las empresas, a través de sus comités de empresa, la activación inmediata de los Fondos de Atenciones Sociales previstos en el convenio de Hostelería, en el ámbito de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, exigiendo a las empresas afectadas "que esta vez estén a la altura y respondan al drama que viven sus trabajadores y familias, y que de forma inmediata activen un línea de anticipos que permitan al personal poder afrontar la grave situación que supone no haber recibido la única fuente de ingresos que tienen desde el decreto de alarma del Gobierno el pasado 14 de Marzo, y su inclusión en los ERTES de Fuerza Mayor de sus empresas".