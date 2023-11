El PSOE enmienda a la totalidad los presupuestos del Cabildo de Tenerife mientras CC y PP le afean su “nefasta gestión”

El presidente del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Corporación y de 50 enmiendas parciales “con el afán de ser constructivos e intentar mejorar estos presupuestos”. Martín entiende que las cuentas son “engañosas y decepcionantes” y “no solo no resuelven la vida de la gente, sino que, además, no reflejan los anuncios que se vienen realizando, generando expectativas a los ciudadanos que, evidentemente, no se van a cumplir”. CC y PP, por parte, le afean su “nefasta gestión” en la etapa anterior.

Martín ha remarcado que gran parte de las medidas, especialmente en materia de movilidad y carreteras, que ha anunciado Rosa Dávila no tienen su traslación en los presupuestos y ha dicho que a pesar de ser unos presupuestos expansivos, con un crecimiento del 10% y de superar los 1.000 millones de euros, retiran importantes fondos a los municipios y recortan en materias como Igualdad o Diversidad.

El presidente del grupo socialista también cree que el Cabildo debe ser la institución que vertebre y fomente el municipalismo en la Isla. Sin embargo, a su juicio, “estas cuentas son antimunicipalistas porque casi eliminan la subvención a políticas de empleo dejándola en 1 millón de euros frente a los 8,8 millones del año anterior; lo que supone un 88% menos y muy lejos de los tres programas por valor de los 29 millones de euros que pusimos nosotros o los 54 millones de euros de las líneas de apoyo a las empresas que permitieron rebajar las cifras de desempleo en la isla”, apostilló.

Asimismo, Pedro Martín denunció la reducción del Programa de Modernización de los municipios, que se reduce un 40%, o la bajada de casi un 17% del presupuesto del Consejo Insular de Aguas, “con lo que se pone en riesgo el avance realizado en saneamiento”, advirtió el también expresidente del Cabildo. También indicó que otras partidas que se reducen son la destinada al Programa 'Tenerife y el Mar', que se enfocaba en mejorar las infraestructuras de las costas degradadas y que baja un 50%, y las ayudas a los Agromercados, que bajan un 82%, “poniendo en riesgo la viabilidad de alguno de ellos como el de Fasnia o el de La Laguna”.

El consejero socialista denunció también la reducción del presupuesto de Igualdad del 9% y la de Diversidad en un 52%, “reducción que se ve plasmada principalmente en el principal instrumento del Cabildo Insular de Tenerife para favorecer políticas de igualdad en la isla de Tenerife: el Marco Estratégico de Tenerife Violeta, que reduce su presupuesto un 5%”.

Por su parte, CC Y PP en el Cabildo de Tenerife han querido salir al paso de las críticas del presidente del grupo socialista y han recordado a Pedro Martín que su gestión económica en la pasada legislatura fue “la peor de la historia del Cabildo”, una gestión “nefasta fruto de la dejadez de Martín y los socialistas a la hora de gobernar la isla”, apostillaron. Populares y nacionalistas han asegurado que, durante el anterior mandato, el PSOE y Pedro Martín dejaron de ejecutar más de 634 millones de euros, lo que supone una cifra “escandalosa” y que da muestra del “nulo gobierno y la parálisis que sufrió la isla” en los últimos cuatro años.

En este sentido, CC y PP apuntan que en los últimos dos años del gobierno socialista se dejaron de invertir 240 millones de euros. “Cuando decíamos que la isla tenía falta de liderazgo nos referíamos, precisamente, a este tipo de cosas. No es que no hubiera dinero, sino que Pedro Martín y el PSOE no trabajaban lo más mínimo para tener un Cabildo fuerte”, resaltan.

“Los socialistas estaban más preocupados por destruir que por crear”, recuerdan nacionalistas y populares. Los datos oficiales del área de Hacienda entre 2019 y 2022 recogen la ejecución presupuestaria del anterior grupo de gobierno. Así, en 2019 se dejaron de ejecutar 136 millones de euros, mientras que en 2020 la cifra ascendió a 171 millones de euros. En 2021 la cifra alcanzó los 169 millones de euros, mientras que en 2022 el PSOE dejó de ejecutar 158 millones de euros.

En palabras del PP y CC, “otro de los ejemplos de la mala gestión del PSOE fue su inversión sectaria y desequilibrada entre los municipios de Tenerife durante su mandato con cuentas que generaron desigualdad en Tenerife y sólo respondía a un criterio político sectario como era el de beneficiar a los municipios gobernados por el PSOE”.