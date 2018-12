La Esclavitud del Cristo lagunero se limita a estudiar si incluye a las mujeres y estas mantienen la vía judicial por sentirse discriminadas

La junta general de la hermandad celebrada el sábado aprueba crear una comisión que se encargue de hacer una propuesta al respecto, que puede tardar entre tres meses y medio año y luego debe aprobar el máximo órgano ejecutivo

La demanda judicial contra la hermandad y el Obispado no será retirada si no se hace efectiva la entrada de mujeres, tras no obtener respuesta a escritos como los firmados por 35 devotas hace nueve años; el último, hace tres meses

El esclavo mayor justifica la demora en una decisión en que "modernizar" una entidad tan antigua supone una dificultad añadida, pero califica de "histórico" que tras 400 años se plantee la composición mixta, como en sus orígenes