La Federación de Asociaciones Gitanas: "Oír que España es referente antigitanismo pone los pelos de punta"

El director gerente de Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (Fagic), Pedro Aguilera, ha dicho este jueves que oír que España es un país referente en la lucha contra el antigitanismo a veces le pone "los pelos de punta". Aguilera se pronunció de este modo durante una conferencia internacional sobre Estrategias contra el antigitanismo, y después de que Ángel Parreño, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, dijese que el contexto europeo España es un "referente absoluto" en la lucha contra el antigitanismo.



El director de Fagic indicó que si España es un referente tal vez haya que "repensar" la situación, y, en declaraciones a EFE explicó que se refiere a que ser referente no puede ser una excusa para desacelerar la inversión que es necesaria para políticas que favorezcan a la comunidad gitana.



También se refiere a que no se puede plantear un plan para el del período 2020-2027 sobre ejes de la etapa anterior como son educación, salud, vivienda y trabajo, que reconoció que son muy importantes, pero que deben estar acompañados de la cultura, y en este ámbito comentó que no puede ser que en España muy pocas personas hablen la lengua gitana.



Señaló Pedro Aguilera que cuando viajan por Europa llegan a sentir vergüenza cuando sus primos de otros países les hablan en inglés para poderse entender.



Otra discrepancia que plantea es que no se reconoce la aportación gitana a la historia de España y dijo que "lo que no se conoce no se ama", para agregar que la cultura de la etnia gitana solo aparece de forma marginal cuando hay elementos muy importantes en su literatura, pintura y en especial el flamenco.



El director de la Plataforma Khetane, Iñaki Vázquez, opinó tras la inauguración de la conferencia que el discurso de las administraciones no se corresponde con la práctica política, y agradeció la presencia de representantes políticos en el acto, pero consideró que luego no hay un compromiso real.



Un compromiso de acompañamiento para construir de manera conjunta acciones políticas para reducir los efectos del antigitanismo que, insistió, es un fenómeno estructural, como reconocen las instituciones europeas, que se basa en una supuesta superioridad racial, en la agresividad y en la violencia.



En la inauguración de la conferencia ha participado el consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Nauzet Gugliota, quien disculpó la ausencia de la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, y del presidente de la corporación insular, Pedro Martín, que, señaló, no asistieron por problemas de agenda.



Nauzet Gugliota destacó que el pueblo gitano ha sufrido persecución, estigmatización y discriminación tanto étnica como económica y social, que además ha sido sistemáticamente ocultada, y recordó que los derechos humanos son de todos, para añadir que se han producido avances debido a la lucha de los gitanos.



La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Gemma Martínez, que disculpó la ausencia de la titular de la Consejería, Noemí Santana, y tras apuntar que se ha producido un repunte de los discursos del odio contra las minorías indicó que el pueblo gitano es víctima de prejuicios y persecución.



Además, Gemma Martínez se refirió a las medidas específicas que el gobierno canario tiene específicamente para la comunidad gitana, como 120.000 euros para desarrollar acciones y un plan específico de atención a este colectivo.



Posteriormente, el presidente de la Federación Gitana de Canarias, pidió disculpas a la viceconsejera pero ese dinero no ha llegado.



Ángel Parreño, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, reconoció que la historia del pueblo gitano está marcada por el éxodo, la marginación y el genocidio, pero también lo es de valores, riqueza cultural y lucha identitaria, y consideró que la cultura española no se puede entender sin la gitana.



Reconoció que los gitanos sufren racismo y exclusión en España, pero se mostró convencido de que este país, en el contexto europeo, es un "referente absoluto" en la lucha contra el antigitanismo.