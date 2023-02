La Fiscalía pide 10 años de cárcel para dos jóvenes acusados de abusar de una menor en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitará que se impongan diez años y medio de cárcel a cada uno de los dos jóvenes acusados de haber abusado de una menor de edad durante los Carnavales de 2020 en la capital isleña y el pago conjunto de 10.000 euros.

En la supuesta comisión de este delito también participó un menor cuya causa ha sido tramitada por el correspondiente juzgado.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 29 de febrero de 2020 cuando la joven se encontró con los chicos, dos de ellos de 18 años y otro que no tenía la mayoría de edad.

Tras entablar una conversión los tres le propusieron a la chica que fuera con ellos en lugar de regresar a su casa, a lo que esta accedió porque no tenía adónde ir.

El grupo se dirigió a un piso que le habían prestado a uno de los acusados ubicado en Santa Cruz, donde nada más llegar uno de los jóvenes le pidió a la víctima que le acompañara a una habitación.

Seguidamente se tumbó en la cama y le dijo a la chica que se quitara la ropa y que no iba a mirar, que no tuviera vergüenza porque no iba a hacerle nada, por lo que ésta se quitó los zapatos.

En ese momento, el chico se dirigió a ella para retirarle el resto de la ropa y besarla hasta el punto que acabó consumando el acto sexual.Entre tanto el otro de los acusados y el menor comenzaron a entrar en la habitación y a molestarles, por lo que el primero les pidió que los dejaran solos.

Sin embargo, otro de los procesados abrió de nuevo la puerta y le preguntó a la joven si podía unirse a ellos ante lo cual ésta se sintió abrumada, no respondió y fue de nuevo expulsado del cuarto.

La escena volvió a repetirse al poco tiempo cuando el segundo acusado y el menor se lanzaron a la cama y dijeron “ahora me toca a mí”, a lo que la mujer respondió tapándose con la manta mientras era acosada verbalmente por los jóvenes.

Al final estos últimos también consiguieron mantener relaciones con ella, sin que prestara consentimiento y abrumada por el hecho de que estaba ante tres hombres, en un domicilio desconocido y sin dinero para regresar a su casa.

Mientras consumaba la relación sexual con el menor, los otros observaban y repetían frases fuera de tono hacia la chica y pedían volver a mantener relaciones, a lo que ésta tuvo que acceder.

Toda esta escena fue grabada con un teléfono móvil sin que ella lo consintiera.

Posteriormente, la chica fue explorada en el Instituto de Medicina Legal de Canarias, donde se comprobó que su madurez era acorde a su edad y presentaba una personalidad sumisa, fácilmente manejable, vulnerable y manipulable.

Actualmente se encuentra en tratamiento psicológico y los facultativos han dicho que debe seguir con el mismo hasta que se considera que ha superado este presunto abuso sexual.

Los hechos fueron denunciados por los padres de la menor el 27 de agosto de ese año, momento en el que pidieron que se les resarciera en la medida que les correspondiera.

Además de las penas de cárcel la Fiscalía también pide una orden de alejamiento de 500 metros, la obligación de participar en programas de educación sexual y la prohibición de trabajar en cualquier oficio que suponga contacto con menores, durante un mínimo de 5 años y un máximo de 20.