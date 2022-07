Indignación por unas fotos en Tenerife del piloto Carlos Checa, invitado a presentar el Circuito del Motor

El expiloto de motos Carlos Checa ha provocado la indignación en redes sociales después de compartir unas fotos en las inmediaciones del volcán Chinyero, en Tenerife. El motivo es que en las imágenes se le ve con una bicicleta de montaña circulando por una zona que pertenece a la Reserva Natural Protegida del Chinyero, un área en la que la normativa prohibe expresamente la utilización de bicicletas fuera de las pistas.

En las fotos compartidas por Checa se le ve con otras personas y con una bici sobre el malpaís, directamente sobre la lava, posando con el Teide detrás. Junto a las imágenes, el expiloto ha comentado: “De visita en Tenerife para la presentación del proyecto del Circuito del Motor que promueve el Cabildo. Estaré con Carlos Sainz, pero antes, no me he podido resistir a dar pedales por la isla!!”.

En la normativa de la Reserva Natural, que está disponible online, se prohibe expresamente en su artículo 27 Usos y actividades prohibidas, punto 12, “la circulación en bicicleta o tránsito de animales de montura fuera de las pistas de la Reserva”.

Las respuestas de diferentes usuarios en Twitter no se han hecho esperar, y han recriminado al expiloto que realizase la actividad por una zona prohibida para ella. Algunos otros lo han achacado a que está “mal asesorado” y otros han señalado que la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero, haya dado un like a la publicación pese al aparente incumplimiento de las normas de protección de un espacio singular de la isla.

Si usted cree que puede romper las lavas cordadas de Tenerife en espacios naturales protegidos está muy equivocado. Si algo nos sobra son destructores del medio como usted. — Dan (@Than80901153) 19 de julio de 2022

¿Que está en un parque nacional pedaleando con una bicicleta por donde le sale de los huevos? ¿Y qué? A la consejera del @CabildoTenerife le encanta. Y se lo suda que sea parque nacional.

Así nos va. — Cruzan la montaña (@Orotupelo) 19 de julio de 2022

Estimado piloto, creo que fue muy mal asesorado en su recorrido en bicicleta por los espacios naturales PROTEGIDOS de Tenerife, esas recorridos son solo pedestres. — PateaTusMontes (@PateaTusMontes) 19 de julio de 2022

Una marca de ropa también incumplió en Chinyero

Recientemente el Cabildo de Tenerife le abrió un expediente de sanción a una marca de ropa deportiva precisamente por incumplir también la normativa vigente en la Reserva Especial del Chinyero. En este caso, la marca contaba con autorización para realizar varios vídeos promocionales en la isla, pero en uno de ellos incumplieron la normativa al descender corriendo, fuera de pista, por la ladera del volcán, el último que entró en erupción en Tenerife. El vídeo de la marca fue retirado de las redes sociales.

En este caso fueron también las denuncias en Twitter las que alertaron al Cabildo, que dijo desconocer el incidente hasta entonces.

Apoyo al polémico circuito

Tanto Checa, como Sainz y el periodista especializado en motor Antonio Lobato son las caras visibles del acto organizado por el Cabildo de Tenerife para presentar este martes el Circuito del Motor de Tenerife, un proyecto que lleva años sin ver la luz, entre otros motivos, por su elevado coste (más de 50 millones de euros) y por el rechazo que ha generado entre la población. De hecho, coincidiendo con el acto, que se celebra en el Auditorio de Tenerife en la tarde de este martes, hay convocada una protesta por diferentes colectivos cívicos y ecologistas, que lo que consideran una infraestructura cara, innecesaria y alejada de los objetivos de sostenibilidad de la isla.

Por otro lado, empresarios de la construcción y del sur de Tenerife, así como el Cabildo, respaldan este proyecto que data de la etapa de Coalición Canaria al frente de la corporación insular y que ahora recibe un nuevo impulso de la mano del consejero de Carreteras, Enrique Arriaga (Ciudadanos) y del propio presidente insular, Pedro Martín (PSOE). Sin embargo, cuenta con el rechazo de Sí Podemos Canarias, que lo considera un derroche impropio de los tiempos actuales en los que el precio de los carburantes, la inflación y la crisis climática hacen prioritarias otras cuestiones en la isla.

Además, este lunes salía a exposición pública el proyecto, revelando que el coste asciende a más de 50 millones de euros iniciales, con obras durante cinco años y más de un millón de metros cuadrados de terreno necesarios para su construcción. Coincidiendo con esa publicación, la organización ecologista ATAN Amigos de la Naturaleza denunciaba que el informe de Impacto Ambiental del proyecto está caducado, puesto que data de 2011 y tenía una validez de cinco años.