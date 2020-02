La patronal hotelera admite cancelaciones "significativas" de reservas en Tenerife por el coronavirus

El presidente de la patronal hotelera Ashotel, Jorge Marichal, ha admitido este viernes que hay cancelaciones "significativas" de reservas de vacaciones en Tenerife a raíz de los casos de coronavirus, aunque pronosticó que la situación se normalizará en cuanto pasen los días.



De esta manera se expresó Jorge Marichal en declaraciones facilitadas por el Cabildo de Tenerife tras una reunión con los principales operadores turísticos, a la que también asistió el presidente de la corporación insular, Pedro Martín, y que se convocó para abordar la coordinación entre instituciones tras los casos de coronavirus en la isla.



Jorge Marichal, que también es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), no facilitó una cifra de cancelaciones y emplazó a dentro de quince días porque, añadió, lo normal en este tipo de episodios es que la situación se estabilice con el paso de los días.



La solución llegará a través de una información veraz, profesional y constante, subrayó Marichal, para quien este asunto pasará y el impacto no será "a priori" el que todos puedan imaginar.



En la reunión con operadores y agentes turísticos se ha puesto de manifiesto que la coordinación entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y Turismo de Tenerife ha demostrado una actuación responsable y profesional de la que hay que estar "orgullosos" y que se demuestra cómo el tratamiento ha sido "robusto y sólido, somos capaces de hacer frente a estas situaciones".



Preguntado en concreto por las cancelaciones, Marichal insistió que se están produciendo los datos "lógicos" en este tipo de episodios "que se comportan de la misma manera", es decir "la gente llama por teléfono, se preocupa, cambia la fecha de las vacaciones para más tarde y algunos se ponen nerviosos y cancelan".



En cuanto vuelva la normalidad se volverán a efectuar reservas, dijo Jorge Marichal, para quien en cuanto el episodio esté "controlado" los turistas podrán percatarse de que su experiencia vacacional en Canarias es "uno de los mejores destinos" a los que puede acudir por seguridad y por tener un sistema de salud "muy robusto".



El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, advirtió de que el principal problema ahora mismo no es el hotel sometido a cuarentena por coronavirus "sino la desinformación".



En el hotel no hay en este momento ningún afectado, pues los cuatro huéspedes que dieron positivo en coronavirus están aislados, controlados y evolucionan muy bien.



Pedro Martín añadió que Turismo de Tenerife coordina con los operadores la actuación para facilitar el regreso a su país de los huéspedes del hotel de Adeje autorizados a salir, que están asintomáticos y que regresarán con el compromiso de continuar con el protocolo de seguridad, como el de seguir tomando controles de temperatura.



"La buena noticia es que a cada momento que pasa la situación se normaliza, no hay nuevos afectados y por lo tanto seremos capaces de superar este problema en muy poco tiempo", manifestó Pedro Martín.



Lo importante, añadió, es que el virus preocupa pero no puede generar miedo ni temor infundado pues no hay motivo alguno en este momento para creer que la situación se va a agravar en el hotel, que está sometido a un control permanente de 24 horas por un equipo sanitario, destacó el presidente del Cabildo de Tenerife.