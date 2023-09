La Justicia anula la multa de 190.000 euros a la promotora de El Camisón por hacer obras sin licencia

La Justicia ha anulado la multa de 190.000 euros que el Ayuntamiento de Arona interpuso a la promotora del centro comercial El Camisón por realizar obras sin licencia. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife considera que la corporación municipal no tenía elementos suficientes para concluir que los trabajos se habían hecho sin permiso, según ha publicado el periódico El Día.

Para que se impusiera esta primera sanción, tuvieron que pasar casi cuatro años desde el precinto del edificio, que vulnera el planeamiento municipal y la Ley de Costas. La multa se impuso a la sociedad Melisofi Consulting SL por una infracción urbanística “muy grave”. Sin embargo, según ha adelantado El Día, para la jueza María Concepción Pérez Crespo, el Ayuntamiento no tenía elementos para probar que el centro comercial invada dominio público marítimo-terrestre.

La sanción a la promotora fue firmada por el exadlcalde José Julián Mena (PSOE), diez días después de que la Fiscalía presentara en los juzgados una denuncia penal tras apreciar indicios de la comisión de un presunto delito urbanístico en la construcción del edificio.

En la resolución sancionadora, que impone una multa de 190.000 euros a Melisofi Consulting SL, el Ayuntamiento concluye que, a raíz de una inspección realizada en noviembre de 2020, se detectó que la empresa promotora del centro comercial de El Camisón llevaba a cabo obras de urbanización que, además de no contar con licencia, rebasaban el límite de la parcela e invadían la zona de dominio público marítimo terrestre, sin tenera para ello la autorización de la Demarcación Provincial de Costas.

