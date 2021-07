Canarias cierra la puerta al impuesto ecológico a los billetes de avión: "No es negociable"

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha rechazado este lunes la posibilidad de que el Gobierno central implante un impuesto ecológicos a los billetes de avión con salida y destino al Archipiélago.

"No estamos de acuerdo, se lo hemos reiterado al Gobierno, no es negociable la posición, y el Estado nos lo ha asegurado, no tenemos elementos para dudar", ha comentado en comisión parlamentaria a pregunta del Grupo Mixto.

El consejero ha comentado que la tasa "restaría competitividad" a Canarias como destino turístico y afectaría a la movilidad de los propios ciudadanos pues no hay otra forma de transporte, a diferencia del continente.

Además, ha comentado que este tipo de tasa es "insostenible" para las islas porque dañaría su economía y a la propia sociedad y sostiene que hay que trabajar en "alternativas" para compensar que el impuesto no se implante en el archipiélago y que la huella de carbono de los turistas sea neutra o incluso negativa.

En esa línea, ha comentado que el "compromiso" de los hoteleros es muy importante y que el turista "sepa cuál es su huella", lo mismo que el de la industria aeronáutica, que trata de reducir las emisiones de CO2 fabricando aviones con menos peso o utilizando combustibles sintéticos.

Valbuena ha incidido en que tiene "plena confianza en el Estado", que ya se lo manifestó a Presidencia del Gobierno --encargada de las gestiones aunque no recuerda si por escrito-- por lo que "no hay ningún motivo para desconfiar" de que Canarias esté exenta de la medida.

Ricardo Fernández (Cs) ha mostrado su alegría por la posición del Gobierno canario pero avisa de que con las "últimas puñaladas" del PSOE al "pisotear" el REF y "menospreciar" al Parlamento de Canarias, no está "tranquilo".

Así, ha pedido al Ejecutivo que haga un "seguimiento" de esta propuesta porque a veces "las cosas se ponen de un día para otro".

Fernández ha dicho también que el turismo en Canarias "es muy respetuoso" y los propios turistas "están cada vez más concienciados", de ahí que el propio sector "también está interesado" en generar un destino turístico 'verde' y sostenible.