Clavijo vuelve a rechazar la tasa turística en el año en que Canarias bate récord de visitantes y gasto

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha rechazado la idea de implantar una tasa turística, una medida que ya existe en otras comunidades autónomas como Catalunya o Balears y que está presente en los principales destinos turísticos de todo el mundo. Lo hace en un contexto de recuperación económica, y en un año en el que las Islas han recibido 9,17 millones de turistas nacionales e internacionales y en el que las previsiones de cara a su temporada alta son buenas.

La idea de una tasa turística se reaviva en Canarias, con tareas pendientes para avanzar hacia un destino sostenible

Los datos publicados recientemente por el INE confirman además que los hoteleros de Canarias lograron subidas medias de precios del 7,1% en agosto, en relación al mismo mes del año anterior. Se trata de un alza por encima del umbral nacional y solo más baja que el índice balear (9,6%).

El líder de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo (que en la pasada legislatura era socio del anterior Gobierno, integrado por el PSOE, NC y Podemos) ha llevado esta cuestión al Parlamento con el fin de que se confirme desde el inicio de la legislatura que el Gobierno “está en contra” de esta medida, según advirtió él mismo.

Curbelo planteó la cuestión haciendo hincapié en que “tenemos que preocuparnos de que haya una conectividad fluida y barata” y que sea “sostenible todo esto” pero vamos a despejar que “nosotros no apoyamos en el seno del Gobierno la tasa turística tal y como se concibe”, insistió. “No vivimos momentos para aplicarse, vivimos momentos de incertidumbre que hay que poner a la hora de tomar decisiones”, dijo el diputado de ASG, que añadió frases como que “ya la conectividad está bastante gravada” o “vamos a dejar la cosita en paz”.

El también presidente del Cabildo de La Gomera apuntó que hay personas que “ya no están” representadas en el Parlamento por la “turismofobia” que “empezaron a crear y se va expandiendo más”. Lo hizo en referencia a Podemos, que defendió en numerosas ocasiones que en la siguiente legislatura habría que aplicar una tasa turística y que abrió de nuevo debates como la moratoria turística.

La patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife se negó a esta medida y llegó a solicitar por escrito a los partidos, durante la campaña, que se negaran a la misma. Coalición Canaria y el PP se opusieron a esta medida, mientras que Podemos la llevaba en su programa, el PSOE incluyó que se debatiera en la próxima legislatura con todas las partes y Nueva Canarias llegó a registrar una iniciativa en la Cámara en la anterior legislatura de Clavijo.

Clavijo cierra la puerta

No lo recogía el programa electoral de los principales socios de la legislatura y tampoco el acuerdo de Gobierno entre CC-PP, que lo que defiende es precisamente bajar impuestos. Clavijo señaló en el Parlamento que “este Gobierno lo tiene zanjado desde el origen y no vamos a estar a favor de discursos de turismofobia y esto no quita que estemos a favor de a sostenibilidad de Medio Ambiente”.

El presidente de Canarias indicó que una cosa son las tasas finalistas que imponen algunos cabildos, como es el caso de Lanzarote con el acceso a Timanfaya, cuya partida se destina a mejorar el entorno, que “y otra es que nosotros queramos poner un impuesto más al turismo precisamente en los momentos en que estamos a las puertas de una posible recesión en la zona euro”. Clavijo también apuntó como excusa los sobrecostes que están encareciendo los transportes a los turistas e indicó que le parece “bien” buscar métodos de transporte más sostenible, “pero es que a Canarias los turistas vienen en avión” y “no podemos tener otra alternativa”, remarcó.

Claves de una tasa turística

Entre 0,50 céntimos y dos euros por noche. Es la cantidad media que paga un visitante que llega a la comunidad balear en cumplimiento del llamado “impuesto de turismo sostenible”. El importe final depende del tipo de alojamiento en el que se hospede y es una medida extendida en grandes ciudades turísticas europeas y otras comunidades como la catalana, donde se denomina “impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos”.

El investigador en Turismo y profesor de la ULL Eduardo Parra señaló a este periódico el pasado año que no habría que tener miedo a este tipo de impuestos y recuerda que ya hay muchos destinos que lo aplican. Sí matiza que habría que distinguir entre lo que es una tasa turística, un impuesto que se aplica al visitante y repercute sobre la parte alojativa, y la ecotasa, una recaudación para mantener los recursos naturales de ese destino y que puede repercutir sobre las buenas prácticas de sostenibilidad, eficiencia energética, economía circular…

Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria concluyó que un 60% de las personas que visitan Canarias y Baleares están dispuestas a abonar un precio más alto por hospedarse si el establecimiento es ecológico y cuenta con política de ahorro energético.