Dolores Corujo: "El reto turístico en Lanzarote también es mejorar las condiciones de los trabajadores, la calidad de vida de la gente"

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, sostiene que el reto del turismo de calidad "también es mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, la calidad de vida de la gente". La corrección de las carencias sociales que han dejado en Lanzarote años de desarrollismo incontrolado, empezando "por la emergencia social de la vivienda, compartida con Fuerteventura", es una de las prioridades que señaló Corujo durante una vídeo entrevista para Canarias Ahora realizada en Fitur.

"Se creció mucho en muy poco tiempo sin garantizar algo tan importante como la situación de la vivienda. Y en Lanzarote hace más de veinte años que no se hace una vivienda pública". Dolores Corujo cree que la coordinación del Cabildo, que "tenderá la mano", y el Gobierno de Canarias con los ayuntamientos lanzaroteños ayudará a corregir las grandes carencias que para la población provocó un crecimiento de aluvión, entre ellas la falta de centros sanitarios y educativos. Dedicó una referencia especial a Arrecife de Lanzarote, cuya capitalidad "hay que recuperar y que tenga el apoyo que no ha tenido en los últimos diez años".

La presidenta del Cabildo citó a César Manrique como un icono de la defensa del paisaje y de la sostenibilidad y recordó que, en gran parte gracias al artista, la isla ha sido siempre un modelo de protección del territorio. Pero esa tónica se rompió "durante los últimos diez años, en que algunos apostaron por un desarrollismo insostenible" e hicieron gala "de una falta de compromiso con la protección de nuestros paisajes". Puso como ejemplo la Ley del Suelo del mandato de Fernando Clavijo, al que no mencionó, pero recalcó que "era eso, una Ley del Suelo, no del territorio".

Corujo también respondió a varias preguntas relacionadas con el gran número de ilegalidades urbanísticas cometidas en el municipio de Yaiza y más en particular en Playa Blanca, donde el Ayuntamiento todavía batalla con algunos de los empresarios infractores para restablecer la legalidad y compensar a los ciudadanos las irregularidades. A la pregunta de si no le inquieta que algunos de esos infractores dilaten durante años esas compensaciones, la presidenta respondió: "No creo en la impunidad si se cometen delitos contra la ordenación. Eso se lo debemos a los ciudadanos".

"Yaiza ha sufrido mucho. En su día, el PSOE presentó una iniciativa legislativa que no se pudo tramitar para que los infractores compensaran y eso no se hizo porque para otros fue más fácil defender el interés de unos pocos. Pero quienes incumplen tendrá que responder ante la Justicia".