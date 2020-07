Los medios británicos defienden Canarias como un lugar seguro: "¿Qué tipo de lógica incluye a las Islas en la norma de la cuarentena?"

Dos medios británicos, The Sun y The Telegraph sitúan a Canarias como un destino turístico seguro durante la pandemia. Después de que Reino Unido anunciara la imposición de una cuarentena obligatoria a todas las personas procedentes de España, incluyendo al archipiélago canario y al balear, The Telegraph ha lanzado un artículo en el que cuestiona qué tipo de "lógica torturadora" incluye a las Islas en las normas de la cuarentena. Así, el reportaje asegura que estas nuevas restricciones "han aplastado" las esperanzas de miles de turistas por visitar la comunidad autónoma, a pesar de que las infecciones sigan siendo bajas.

Por su parte, The Sun ha lanzado un reportaje en el que relata la experiencia de una turista británica que ha visitado Canarias. El texto recomienda a los británicos que "opten por la aislada La Gomera o una de sus islas hermanas más concurridas". "Este verano aún puede ser seguro... y lleno de sol", añade.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que junto al Gobierno central y al Ejecutivo británico continúan luchando por que se excluya a las personas que visitan Canarias de esta norma. Además, están trabajando para crear corredores directos y seguros con el país.