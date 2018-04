Vitolo: "Somos optimistas pero conscientes de que no se ha hecho aún nada"

El centrocampista canterano del CD Tenerife, Víctor Añino, Vitolo, ha advertido este jueves que, aunque el conjunto blanquiazul está metido de lleno en la pelea por clasificarse para los puestos de promoción y que son bastante optimistas de cara al futuro, son conscientes de que "aún no se ha hecho nada".



"No podemos olvidar que el equipo no ganará todos los partidos de aquí hasta el final de la temporada, porque habrá encuentros que no saldrán", ha avisado.



Vitolo ha destacado que está "totalmente seguro" de que el Sevilla Atlético tiene en mente "que puede salvarse" después de sus dos últimas victorias, aunque están "a muchos puntos de la permanencia".



"Están a muchos puntos, pero las victorias te dan esa idea de que, con todos los puntos que hay en juego, puedes pelear por ellos. Eso es algo muy peligroso. Nosotros queremos seguir enfocando los partidos con un máximo respecto al rival que tenemos delante, que será complicado de ganar", reiteró.



El tinerfeño ha dicho que espera "un partido difícil" ante un equipo que ha "ganado confianza en las dos últimas victorias, en unos partidos que, además, han ganado jugando muy bien".



"Yo me siento bastante tranquilo y bastante cómodo jugando en casa. Creo que tenemos muchísimas probabilidades de llevarnos el partido si seguimos en esta línea. No vamos a preocuparnos solo por los equipos de arriba porque, quizá, los más peligrosos pueden ser los que quieran salir de abajo. Todos van a ser difíciles, y vamos a intentar ganarlos todos", ha avisado.

Agotadas las entradas

El CD Tenerife ha informado este jueves de que se han agotado todas las localidades disponibles para el encuentro del próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López ante el Sevilla Atlético.



La buena marcha del equipo de Joseba Etxeberria, que ha recortado en ocho puntos la diferencia con la zona que da acceso al play off, y las promociones que ha puesto en marcha el club, han provocado que se agotasen las localidades tres días antes del encuentro.



Los abonados podían retirar una localidad de forma gratuita para un acompañante, mientras que el público en general podía adquirir localidades por la mitad del precio habitual.



Será, por lo tanto, la mejor entrada de la temporada en el Heliodoro Rodríguez López, que en el último choque registró más de 15.000 espectadores.