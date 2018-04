Se acabó, Las Palmas baja a Segunda ante su afición

La UD Las Palmas consumó su descenso matemático a Segunda División al perder este domingo en casa ante el Deportivo Alavés (0-4), resultado que sí le sirve al conjunto vitoriano para asegurar la permanencia una temporada más en la élite del fútbol español.

El equipo isleño regresa así a la categoría de plata solo tres años después de lograr el ascenso a Primera, en junio de 2015, tras haber estado 13 años alejado de la élite del fútbol español.



Las Palmas acompaña a Segunda al Málaga CF, que perdió la categoría el pasado jueves tras caer con el Levante (1-0), mientras que aún resta una plaza de descenso por dilucidar en las cuatro jornadas que restan para terminar el campeonato.

Un doblete de Munir y un tercer gol de Medrán dieron el claro triunfo al conjunto asturiano en la segunda parte, en la despedida del equipo canario de la Primera División, en una jornada marcada por las continuas protestas de sus aficionados, frustrados por el desenlace de una temporada para borrarla del historial.



En un ambiente enrarecido, con el presidente Miguel Ángel Ramírez, y el entrenador, Paco Jémez, en el centro de la diana de los reproches del público, fue Las Palmas quien sobre el campo tuvo mayor posesión durante el primer tiempo, aunque prisionero de sus limitaciones.



El Alavés pareció más preocupado de labores de contención que de intentar hacer daño a un conjunto isleño cogido con alfileres, si bien llevó peligro en su primera aproximación con una llegada de Sobrino, cuyo disparo lo tapó David García en el minuto 7.



Los amarillos derrocharon voluntad pero escaso acierto. Halilovic y Ezekiel intercambiaron las bandas durante todo el periodo, pero no hubo coordinación entre líneas para crear jugadas que pusieran en aprietos al cuadro babazorro.



Solo un derechazo lejano, pero centrado, de Javi Castellano hizo trabajar a Pacheco para desviar el fuerte chut, como también debió hacerlo Lizoain en la portería contraria para atrapar en dos tiempos un intento de Ibai Gómez.



El Alavés no pasó apuros para llegar al vestuario con la portería imbatida, pero se le echó en falta una mejor salida de balón y exigir más a un rival presionado por la guillotina del descenso.



Tras el descanso, Paco Jémez, entrenador de la Unión Deportiva, volvió a destrozar a su equipo con dos cambios, variando por enésima vez el dibujo táctico, con defensa de tres hombres.



Pese a todo, Etebo tuvo la ocasión más clara con una falta que le habían hecho a él, y que el nigeriano estrelló en el travesaño en el minuto 50.



En la siguiente jugada, Wakaso peleó un balón con su excompañero David Simón cerca de la línea de fondo, le ganó la batalla al lateral y su centro forzado lo cabeceó Munir a la red, totalmente solo en el área pequeña.



Ni siquiera el tanto visitante tuvo incidencia para el resto del choque, porque los amarillos no tuvieron capacidad de reacción y el Alavés esperó con paciencia, aseguró su ventaja y la amplió en otro ataque en el que desnudó a la zaga local, y que rubricó Munir con su doblete, justo antes de dejar el campo.



Su sustituto, Álvaro Medrán, firmó el tercero con un remate de cabeza en carrera a centro de Sobrino, tras una jugada en la que Gálvez había quedado tendido en el césped por una presunta falta, y el propio Sobrino, en una jugada parecida, anotó el cuarto, también de cabeza, a centro de Martín desde la derecha.



El partido acabó con un duro resultado en contra para Las Palmas, en su despedida de la categoría, pero su destino había quedado sentenciado mucho antes.