Un mejorado Sporting frena la marcha de Las Palmas

Un solitario gol de Álvaro Jiménez dio vida a un Sporting que fue a más a mediada que transcurría el partido ante una UD Las Palmas que llegaba a El Molinón como el equipo más en forma de Segunda, pero que se encontró con un rival que ofreció un nivel muy superior al de anteriores encuentros.



El Sporting se encontró con un problema inesperado ya que el central Babin se lesionó en el calentamiento y tuvo que entrar Álex Pérez, un jugador que en principio iba a perder su puesto de titular, pero que la lesión de su compañero le mantiene en el once inicial.



El contratiempo no afectó al juego del equipo más allá de que Peybernes tuvo que jugar de central zurdo pero por lo demás no varió el esquema de Baraja que si devolvió a Cofie a su puesto de médico centro defensivo y a Carmona a la banda izquierda.



Los primeros minutos fueron de brega y lucha en el centro del campo con los canarios tocando más el balón y tratando de progresar a base de toques de balón mientras que los rojiblancos buscaban un juego más directo y por las bandas.



Ni uno ni otro lograban imponer su juego y además el partido apenas tenía continuidad debido a la gran cantidad de faltas que señalaba Arcediano Monescillo, lo que empezó a inquietar a la afición local que de nuevo volvió a responder de manera importante.



El primer remate fue del cuadro canario en una acción en la que se produjeron varios rebotes en el área gijonesa y en la que Maikel Mesa acabó enviando alto, y pocos minutos después Blum se interna por la banda izquierda y centra raso pero el balón cruza todo el área del Sporting sin que nadie acierte ni a rematar ni a despejar.



El Sporting tenía en su banda izquierda su mejor arma ofensiva gracias a las buenas combinaciones entre Carmona, Lod y Canella, que encadenó varias internadas que culminó con centros a los que sin embargo no llegaron sus compañeros.



Peybernes acertó a resolver una internada de Tana al arrebatarle el balón cuando el canario se disponía a chutar desde el borde del área pequeña.



Una internada de Lod, mucho más activo que en los partidos anteriores, culminó con un centro hacia atrás donde estaba Álvaro Jiménez que logró un buen chut a media altura al que no pudo llegar Raúl Fernández lo que adelantaba al Sporting en el marcador (minuto 29).



Al borde del descanso Blum logra un remate de cabeza desde el punto de penalti que a punto estuvo de superar a Mariño, pero el balón salió rozando el larguero ante el suspiro de la grada.



La segunda parte ganó en interés e intensidad porque el Sporting mejoró notablemente en su juego y Las Palmas también fue a por el partido y las ocasiones se multiplicaron.



La primera fue visitante en un remate alto de David García tras varios rebotes y rechaces en el área local, pero a partir de ese momento fue el Sporting el que se fue se volcó al ataque llegando varias veces aunque sin acierto en el remate.



Posteriormente, una excelente acción entre Álvaro Jiménez y Djurdjevic terminó en penalti que lanzó Carmona mal y el portero canario detuvo ante la desesperación del jugador y la grada.



Los últimos minutos fueron de control del Sporting e intentos de Las Palmas de lograr al menos un punto pero no la defensa local con un gran Álex Pérez despejó todos los balones que rondaron su área.



En el tiempo añadido Álvaro Jiménez pudo haber marcado el segundo ya que se quedó sólo ante el portero visitante que le adivinó la dirección de su disparo y despejó el balón en la que fue la última jugada del encuentro.



- Ficha técnica:



1.- Sporting: Mariño, Molinero, Álex Pérez, Peybernes,, Canella, Cofie, Sousa, Álvaro Jiménez, Lod (Hernán Santana m, 85), Carmona (Nacho Méndez m,72) y Djurdjevic (Blackman m, 67).



0.- Las Palmas: Raúl Fernández, Lemos, David García, Cala, Dani Castellano, Timor, Blum (Sacko m, 63), Maikel Mesa, Ruiz de Galarreta (Rafa Mir m, 56), Tana (Pecharte m, 69) y Rubén Castro.



Gol: 1-0, m.29: Álvaro Jiménez



Árbitro: Arcediano Monescillo. Mostró tarjetas amarillas a Timor (m 4), Blum (m, 30), Carmona (m, 38), Ruíz de Galarreta (m 41), Lemos (m, 58), Cala (m 86)



Incidencias: Se guardó un minuto de silencio en memoria del padre del jugador del Sporting Carlos Carmona, del juvenil del Navia José Ramón Suárez y de la jugadora de golf asesinada en Estados Unidos, Celia Barquín. 20.576 espectadores.