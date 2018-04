Michelle Alonso se queda a 52 centésimas de la final del 50 metros braza del Campeonato de España absoluto

La nadadora tinerfeña Michelle Alonso hizo historia este sábado en Málaga al convertirse en la primera deportista discapacitada en competir en unos Campeonatos de España absolutos.



La campeona paralímpica en Londres 2016 y Río de Janeiro 2016 consiguió meterse en las semifinales con un tiempo de 33.55 segundos, en la misma serie que la flamante plusmarquista de España de 50 braza Jessica Vall.



"He notado la diferencia en el calentamiento. Me ha costado mucho calentar porque todos van a su ritmo, a su rollo y chocaba cada dos por tres con alguien", reconoce Alonso.



"Estamos acostumbrados a ir a mundiales con franceses, británicos, y son más respetuosos y está todo más controlado. Esta vez hemos venido a un pequeño caos con 600 nadadores y Michelle no está acostumbrada; ese fue el impacto más grande", confiesa su entrenador, José Luis Guadalupe.



El técnico busca con esto un plus de experiencia en sus entrenamientos porque afirma que en el panorama nacional en su categoría "ahora mismo no tiene rival".



Todo vale para vivir un día que nunca se olvidará para el deporte de discapacitados: "Si no hay estas condiciones, a nivel paraolímpico España no llegará a buen nivel a Tokio, porque otros países van por delante en inclusión", sentencia Guadalupe.



Michelle Alonso se quedó a tan solo 52 centésimas (con un tiempo de 33.61) de meterse en la final, pero se lleva el premio de portar el estandarte de pionera en la natación española.