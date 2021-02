400.000 euros del cheque resistencia para autónomos de Torrelavega están pendientes de entregar porque no hay quien los tramite, dice ACpT

El Grupo Municipal de ACpT ha exigido al equipo de gobierno de Torrelavega que, de forma inmediata, ponga a alguien al frente de todas las solicitudes del cheque resistencia que están aún sin resolver ya que, desde mediados del mes de enero, la persona que estaba al frente dejó el Ayuntamiento y no hay nadie que esté tramitando estos expedientes.

"Más de la tercera parte de las 1.400 solicitudes presentadas en junio de 2020 se encuentran exactamente igual que el día que se presentaron: en un montón sin nadie que las tramite", afirma el Grupo Municipal.

El pasado mes de septiembre de 2020 se aprobó un modificado presupuestario que incluía una asignación extra de 400.000 euros para complementar los 600.000 euros que previamente se utilizaron para resolver unas 800 solicitudes, y así poder llegar al total de entidades solicitantes.

Si en el mes de abril de 2020, en el primer pleno tras el confinamiento, se hubiera aceptado la propuesta de la ACpT que planteaba asignar a esta ayuda una partida de 1.500.000 euros, toda esta situación no se hubiese producido: los expedientes podrían haberse tramitado en tiempo y forma, sin haber necesitado un modificado presupuestario que ha retrasado toda la tramitación.

Lo mismo ocurre con las decenas de solicitudes de la ayuda al taxi, ocio nocturno y barrio de la Inmobiliaria, que tampoco han empezado a tramitarse por ese motivo.

"Es una vergüenza que el equipo de gobierno tenga a la ciudad en esta situación: ayudas que estaban destinadas para apoyar a pymes y profesionales, para que les fuese más fácil reanudar su actividad tras el confinamiento, sigan sin resolverse cerca de 500 expedientes después de llevar nueve meses esperando -afirma ACpT-. Si en algo se está caracterizando este equipo de gobierno a lo largo de esta legislatura es por su nula capacidad para llevar a cabo todos los anuncios que realiza a bombo y platillo".

Las tres propuestas de este equipo de gobierno en materia de ayudas para combatir la nueva crisis económica acelerada por la pandemia (cheque resistencia, ayudas al ocio nocturno y la nueva ayuda de suministros) "están paralizadas, sin tramitarse y sin nadie al frente de las mismas, lo que demuestra que les importa bien poco el futuro de todas las familias y entidades de Torrelavega que se pueden acoger a las mismas", concluye.

Presupuesto en Comisión

La Comisión Informativa de Hacienda del Ayuntamiento de Torrelavega, celebrada hoy, ha aprobado el proyecto de Presupuestos presentado por el equipo de gobierno PRC-PSOE para 2021, con la abstención de PP, Torrelavega Sí y Cuidadanos, y el voto en contra de ACPT. El siguiente paso será su debate y aprobación en el Pleno que tendrá lugar este jueves, 25 de febrero.

Respecto a la posición de los grupos de la oposición, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha señalado que “se ha tratado de dar contenido a gran número de las propuestas que han planteado”, y por ello, ha añadido, “quien no quiera secundar este documento no es porque no se hayan tenido en cuenta sugerencias, hay propuestas de todos”.

El presupuesto consolidado para 2021, incluyendo todos los organismos municipales, asciende a 58 millones de euros. En cuanto al presupuesto del ayuntamiento es de 52,7 millones de euros. Las inversiones con financiación afectada ascienden a 10,1 millones de euros; nuevas inversiones, 2,9 millones de euros; e inversiones a financiar con remanente, 6,7 millones de euros. En principio, no se contemplar recurrir a financiación externa.