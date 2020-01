El fotoperiodista Álvaro Ybarra repasará en la Filmoteca su trayectoria profesional a lo largo de más de 40 países

El fotógrafo documental, Álvaro Ybarra Zavala, imparte una conferencia este jueves 30 de enero, a las 17.30 horas, en la Filmoteca de Cantabria. El acto, en el que repasará su trayectoria profesional como fotógrafo y cineasta, está organizado por el Centro de Profesorado de Santander. De este modo finalizará la VII edición de las Jornadas de Agentes Culturales en Enseñanzas Profesionales, que se celebrará a lo largo de la mañana de este mismo día en el Casyc Up.

Para Ybarra, cada fotografía refleja la verdad que existe más allá de nuestras propias creencias, lo que nos obliga a plantear un dialogo basado en lo que vemos. Por ello, este fotógrafo ha denunciado durante los últimos veinte años, a través de su trabajo, diversos problemas sociales como el verdadero significado de una guerra, el impacto de la acción humana sobre el medio ambiente, la población más marginada de la sociedad, el modelo de producción de alimentos, los movimientos sociales y la identidad en América Latina y la historia reciente de la migración.

Debido a la trascendencia que ha obtenido su trabajo a nivel social, el fotógrafo ha recibido galardones como el Over Seas Press Club, el Premio Especial del jurado de la Fundación Alexia, la World Press Photo JSMC o la Beca Getty para fotografía editorial y varios POY.

Un niño herido descansa en el campo de refugiados de Kibati. (2008) Álvaro Ybarra Zavala

Álvaro Ybarra (Bilbao, 1979) ha trabajado como fotógrafo en más de 40 países. Su trabajo ha sido publicado en algunos de los medios de comunicación más relevantes a nivel internacional, como TIME, New York Times, Le Monde, CNN, Vanity Fair o XL Semanal, entre otros. También ha colaborado con fundaciones como ACNUR, CICR o PRONIÑO.

No obstante, Ybarra también ha desarrollado su talento en otras disciplinas. Ha contribuido en películas como 'The Mountain Between Us' y ha trabajado con CNN, Fox, TFC Vancouver Productions LTD y Telecinco. Además, ha publicado varios libros entre los que se encuentran 'Macondo, memorias del conflicto colombiano' (2017), 'Apocalipsis' (2010) e 'Hijos del desconsuelo' (2006).

Hoy en día, Álvaro Ybarra es profesor de fotografía en las universidades y dirige una compañía de producción audiovisual y una casa editorial especializada en libros de autor.