''Dos de cada tres situaciones de violencia psicológica prolongadas en el tiempo acaba en violencia física contra la mujer''

El mal uso de las tecnologías favorece el ejercicio de ciertos mecanismos de control sobre la pareja, como mirar la última conexión de WhatsApp, revisar la actividad en Facebook o conocer la clave del teléfono. Este problema, que cada vez está más normalizado y al que el sexólogo Carlos San Martín tacha de ''estafa emocional'', recae sobre todo en relaciones afectivas entre jóvenes menores de 30 años. San Martín es el responsable del Área de Sexología y Terapia de Pareja del Centro Intrerdiciplinar de Psicología y Salud (CIPSA). Con una experiencia de dos décadas en el ámbito clínico y docente, este profesional desarrolla tareas como sexólogo clínico y psicoterapeuta sexual, ramiliar y de pareja.

El experto protagonizará una conferencia sobre 'Las redes sociales como vehículo de la Violencia de Género' en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander para ''desmontar los argumentos, datos y mensajes confusos e irreales'' que existen sobre lo que es realmente esta lacra en nuestra sociedad. La cita, que forma parte del ciclo de conferencias organizado por la Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Altamira (ARACCUA), será el martes 26 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género.

San Martín manifiesta indignado que en algunos casos ''las chicas asumen la vulneración de su intimidad y lo asimila como un derecho de su pareja respecto a ella''. El experto revela que, a través de los talleres que imparte, ha descubierto que ''un 65% de los jóvenes normalizan los celos como una expresión normal de amor, cuando es una emoción negativa que surge del miedo al abandono y de la normalización del control y de la vigilancia''.

''Un reciente estudio de la Universidad de Ourense revela que el 30% de chicas menores de 20 años en España reconoce haber estado expuestas a relaciones con características de violencia de género'', anuncia San Martín. ''Y este porcentaje es similar en mujeres adultas'', añade. El sexólogo culpa de esta situación a ''algunos programas televisión y a ciertos estilos de música, como el reggaeton, cuyas letras cosifican a la mujer'', debido a los valores que transmiten a la sociedad.

El especialista revela que ''España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor percepción de la violencia de género como problema''. Sin embargo, esta cifra parece contradecir los datos obtenidos en una encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en 2012, que desvela que nuestro país es uno de los que mayor tasa de violencia de género tiene en la UE.

Datos sobre violencia de género de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA)

El machismo no entiende ni de edad ni de nivel cultural. No hay un perfil genérico asignado a los hombres que ejercen este tipo de violencia. Sin embargo, San Martín explica algunas de las características que comparten estos hombres: ''Son machistas, con una mala autoestima y un pensamiento irracional sobre el amor''. Además, añade que ''les cuesta gestionar sus emociones, lo cual facilita que no controlen su ira''.

De las redes a la violencia física

El especialista en sexología asegura que ''la violencia que empieza en las redes sociales casi siempre deriva en una violencia física''. De hecho, ''dos de cada tres situaciones de violencia psicológica prolongadas en el tiempo acaba en violencia física'', dice tajante.

San Martín explica que esta lacra no nace de un día para otro, sino que sigue un ciclo progresivo. ''El hombre, que es un estafador, primero seduce a la mujer. El control no empieza hasta que ella ya ha establecido un vínculo con él. Se trata de un control imperceptible, que abarca desde influir en la ropa que lleva hasta en qué debe trabajar'', sentencia el experto.

Esta situación genera que la mujer adopte ''una actitud natural de aceptación respecto a los comentarios machistas de su pareja, lo que le suscita a sí misma sentimiento de culpa, vergüenza y miedo'', determina San Martín.

El experto califica los episodios de violencia de género como ''una destrucción masiva'' hacia la víctima, puesto que le genera problemas de salud y mentales tales como depresión, ansiedad y ''el mismo nivel de estrés postraumático que el de los combatientes de una guerra'', llegando incluso, en algunas ocasiones, ''a protagonizar intentos de suicidio'', afirma.

Las víctimas no son cifras

San Martín considera que el sistema de protección actual ''es bueno, pero no perfecto'', y reivindica que ''no hay juzgar a las víctimas ni verlas como cifras'', sino que ''se necesita más respeto, empatía y solidaridad social'' hacia ellas porque ''muchas veces no son conscientes'' de la situación en la que se encuentran.

Para el experto, ''lo importante es trabajarlo en los centros educativos alejando el concepto de pareja del concepto de posesión''. San Martín insiste en que es necesario ''poner el foco en el respeto hacia la pareja, el buen trato y el conocimiento de los límites de la intimidad''.

''Si no asumimos que pertenecemos a un sistema cultural patriarcal que se ejerce contra la mujer solo por el hecho de serlo, no entendemos nada'', sentencia sexólogo. Asimismo, San Martín critica a las personas que cuestionan la educación sexual y la educación en igualdad, ya que ''consideran adoctrinamiento lo que es educar en derechos humanos''.