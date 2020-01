Podemos pide a Revilla la separación de las consejerías de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Podemos ha pedido al presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que reestructure la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente separando Medio Ambiente del resto de competencias y creando una nueva Consejería de Medio Ambiente y Transición Ecológica que se centre exclusivamente en esa materia.

Según Podemos, en la actualidad la Consejería de Medio Ambiente está dirigida por "alguien que no cree en la cartera que representa", en alusión al consejero, Guillermo Blanco, y que "vuelca sus esfuerzos en el resto de competencias ignorando o minusvalorando los retos que se presentan en el área de Medio Ambiente".

En este sentido, Podemos señala en nota de prensa que Blanco "ha demostrado con sus palabras y con sus actos que no quiere desempeñar las competencias de Medio Ambiente", por lo que insta a Revilla a "tomar cartas en el asunto" y nombrar a alguien que "defienda con pasión" el medio ambiente cántabro, mientras Blanco "trabaja en el resto de áreas en las que realmente cree", señala el partido.

Podemos precisa que no tiene "nada en contra" de Blanco pero consdiera que no se puede poner al frente de la Consejería de Medio Ambiente "a alguien a quien la naturaleza le resulta un estorbo".

"No pedimos su destitución, pero sí un cambio de sus competencias", precisa el partido morado, ya que, según dice, "a Blanco le supone un conflicto de intereses defender el medio ambiente, y esto lo ha reconocido él mismo en sede parlamentaria". Para Podemos, el regionalismo ha demostrado a lo largo de su historia que "es una apisonadora para el medio ambiente" y Blanco "no es ninguna excepción".

Al respecto, considera que "en la actualidad no se está dando respuesta a los problemas que afronta el medio ambiente en Cantabria, no se ha solucionado el problema del fuego, no se avanza contra las especies invasoras, no se avanza en bionomía, soberanía alimentaria, movilidad ni transición energética".