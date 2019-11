CCOO reclama a BSH que busque nuevos mercados de venta para "recuperar" producción y garantizar empleo

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, ésta ha sido una de las exigencias planteadas en la Mesa negociadora del convenio colectivo, cuyas reuniones se iniciaron el pasado mes de enero y han vuelto a retomarse este jueves tras un "largo parón".

En esta ocasión, se ha producido "algún avance, aunque mínimo", en palabras del sindicato, y ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo 25 de noviembre.

CCOO ha explicado que sus representantes, con la premisa "del diálogo y la negociación", han puesto sobre la mesa algunas de las propuestas de la empresa que ven "desmedidas y desproporcionadas". Así, "han dejado claro" que "no van a pactar una actividad del 125 centesimal, en las condiciones que se están dando, y ahora la empresa la ha rebajado a 120".

"Se trata de un sistema de prima por ritmo de trabajo con un baremo que va del 100 al 135 de actividad o ritmo de trabajo y que va sumando según el tramo exponencial", ha explicado el delegado sindical de CCOO en BSH, Diego Aja, que cree que esto podría generar "desigualdades" entre los trabajadores.

Junto a esta propuesta, hay otras que "no son negociables" para el sindicato, como la relacionada con el plus tóxico, penoso y peligroso (TPP). Así, según Aja, la empresa propone dividir el plus, consolidando un 50% de quienes ya lo tienen en el salario y el otro 50% como complemento, lo que crea "una gran discriminación" para las nuevas contrataciones y genera, además, una "doble escala salarial".

Al respecto, ha asegurado que CCOO "no va a consentir" que se incremente el complemento personal respecto a las nuevas contrataciones.

Otra de "las patas en las que cojea la negociación" entre CCOO y BSH, según el sindicato, es la pretensión de la empresa de incrementar los salarios un 1,25%, un porcentaje "muy por debajo" del 2% más el 1% variable pactado en el Acuerdo de Negociación Colectiva (AENC) y que firmaron CCOO, UGT y la patronal CEOE, que es la base desde la que parte el sindicato en cualquier negociación de convenio.

Aja ha destacado que las exigencias expuestas "son claras", pero ha señalado que ante todo prima "garantizar" las condiciones laborales del personal.

Así, ha puesto énfasis en la propuesta de que la empresa acceda a realizar un número de contratos indefinidos a la firma del convenio con un compromiso de mantenimiento del empleo y garantías de estabilidad en la factoría.

En este sentido, ha subrayado que, de media, hay 14 personas con contratos eventuales por circunstancias de la producción, sin contar con un número similar de contratadas a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) o el personal indirecto que, entre becarios y temporales, ronda las 20 personas.

A su juicio, es "intolerable" que la empresa continúe sometiendo al personal a los "continuos encadenamientos" de contratos temporales, por lo que pide que "cumplan" el artículo 15.5 del Estatuto de Trabajadores y conviertan en indefinidos a quienes realicen las mismas o similares tareas que previamente hubieran sido cubiertas o realizadas por dos o más contrataciones temporales, incluyendo ETT.