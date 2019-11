El 'no' de PSOE y PRC impide aprobar una moción para que todas las aulas de 2 años se gestionen por Educación

Y es que, según ha expuesto, el diputado de Cs Diego Marañón hay aulas de 2 años en más de un centenar de centros educativos de Cantabria que, sin embargo, son gestionadas de forma diferentes, algo que, a su juicio, dibuja un "panorama complejo y caótico".

Así, hay aulas gestionadas directamente por el Gobierno regional; otras lo son a través de un encomienda de gestión, hasta 2020, por parte de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, dependiente del Ejecutivo; otras a través de empresas externas a través de procedimiento abierto y, en una cuarta fórmula, por los ayuntamientos.

Marañón ha señalado que este "caos" a la hora de gestionar estas aulas ha dado lugar a que las fórmulas de acceso diferentes y condiciones laborales distintas para técnicos de las aulas de 2 años con la misma formación y que desarrollan las mismas tareas.

También en esta moción de Cs aprobada reclama la elaboración y propuesta de un calendario en el tiempo, "real y asumible", de convocatoria de procesos selectivos de oposición hasta asumir la totalidad de gestión del personal de aulas de 2 años.

Marañón ha reconocido que esto último es lo "más complejo" y ha aclarado que con esta moción no se busca pedir utopías pero sí no hacer que las partes se sienten a negociar y establecer un calendario para regularizar la situación de estos profesionales que les de certidumbre y les permitia "visibilizar en el horizonte una vía de solución a sus problemas".

La moción, que había sido respaldada por los otros grupos de la oposición --PP y mixto-Vox-- ha quedado, finalmente rechazada, por el voto en contra de PRC y PSOE, grupos que sustentan al Gobierno de Cantabria, en la Cámara regional.

Este resultado de la votación ha generado cierta sorpresa en el Hemiciclo ya que, a la vista de la intervención de las socialistas parecía que iban a apoyar la moción.

Y es que los socialistas se habían mostrado a favor de que que estas aulas fueran gestionadas desde la Consejería de Educación y de que sus profesionales fueran incorporándose "escalonadamente" y "progresivamente" a la Administración, "lo más rápido posible", a través de la convocatoria de ofertas públicas de empleo.

Tras los socialistas, intervino en el Pleno la diputada del PRC, Teresa Noceda, que, anunció que su grupo votaría en contra de la iniciativa al considerar que ésta "atentaba" contra el sistema de gestión "flexible" con el que nacieron las aulas de 2 años --basada en la colaboración entre Gobierno regional y ayuntamientos-- y, también, ver "imposible" que los profesionales de las mismas puedan ser incorporados a la Administración regional.

Además, a su juicio, esta iniciativa ponía en riesgo los puestos de trabajo de algunos de los técnicos de las aulas de 2 años que trabajan en la actualidad, como los que lo hacen a través de las gestionadas por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

A la vista de las exposiciones de los portavoces en este punto de PRC y PSOE parecía que los dos socios de Gobierno iban a romper la sintonía de voto, pero finalmente no ha sido así ya que ambos han decidido votar en contra.

Por su parte, el PP ha acusado al Gobierno de estar "mirando para otro lado" en esta cuestión. "Por ningún lado se aprecia voluntad de llegar a ninguna solución", ha dicho el diputado popular Álvaro Aguirre, que ha pedido una solución "ordenada, paulatina y coherente" y ha abogado por acordar un "calendario lógico" y "asumible" para regularizar la situación de los técnicos de las aulas de dos años.

Vox también se ha mostrado a favor de que se gestionen a través de la Consejería de Educación y ha propuesto que para cubrir las plazas de técnicos de estas aulas se celebre un concurso, basado en los criterios de mérito y capacidad, en el que se tenga en cuenta la experiencia y los años de trabajo de los profesionales que ya están trabajando en ellas.

CONSERJES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Con idéntico resultado (el sí de la oposición y el rechazo de PRC y PSOE), tampoco ha salido adelante otra moción, ésta del PP, para pedir al Ejecutivo a "iniciar de forma inmediata" los trámites necesarios para aprobar la jornada prolongada para los conserjes de los centros educativos dependientes de la Consejería y establecer un diálogo para atender las reivindicaciones que están realizando.

Aunque desde el PRC y PSOE han mostrado su comprensión con las reivindicaciones de los consejeres, han votado en contra de la medida al considerar que es demagógica.

Así, por ejemplo, el regionalista José Miguel Fernández Viadero ha acusado al PP de defender una cosa en la oposición y hacer otra distinta cuando gobiernan.

PRC Y PSOE RECHAZAN CONSEJOS DE SUPERVISIÓN

También, PRC y PSOE han 'tumbado' una iniciativa, presentada inicialmente por Cs y transaccionada posteriormente con el PP, por la que instaba al Gobierno a poner en marcha en el plazo de tres meses en todas las empresas y fundaciones públicas los Consejos de Supervisión Continua.

El portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha explicado que la puesta en marcha de esos consejos se aprobó hace un año, a través de la modificación de la Ley de Régimen Jurídico, tras el acuerdo con la formación naranja para aprobar los Presupuestos, y ha denunciado que, en cambio, "no se ha hecho nada", en este sentido.

Así, ha exigido a regionalistas y socialistas que "cumplan la ley que ustedes mismo se han dado" porque estos consejos deberían estar en marcha desde junio y no se ha hecho "nada de nada" y, mientras, el "entramado empresarial" es "un pozo sin fondo y funcionan como auténticos reinos de taifas".

"Hablan mucho de transparencia pero no la práctican", ha espetado Álvarez, que ha apremiado a la creación de esos consejos, que regionalistas y socialistas han rechazado porque, aunque esos consejos están contemplados en la ley, todos los organismos del Gobierno ya están controlados por la Intervención General.

La portavoz del PSOE, Noelia Cobo, ha explicado que son los propios consejos de administración de esos entes quienes han de impulsar la creación de esos consejos pero, en cualquier caso, desde el PSOE consideran que el control lo tiene que hacer la Intervención General, como ya se hace, y por tanto "consideramos innecesario constituir un nuevo control sobre aquello que ya está controlado".

Mientras que la diputada regionalista Emilia Aguirre ha señalado que el PRC rechaza esta iniciativa porque, al igual que la portavoz socialista, ya hay control y supervisión de todas las empresas y fundaciones públicas. "Que no haya esos consejos, no quiere decir que no haya control ni que exista abuso", ha espetado.

Por su parte el PP ha apoyado la propuesta pero ha criticado a Cs por considerarle "cómplice" ya que aprobó las cuentas de PRC-PSOE con las que se aprobó esa medida. La 'popular' Isabel Urrutia cree que, si no se han puesto en marcha esos consejos, "es porque no han querido" ni regionalistas ni socialistas.

Desde Vox, el parlamentario Armando Blanco ha considerado que estos órganos "solo van a incrementar el gasto y el entramado" de las empresas públicas y las fundaciones y, por ello, el Grupo Mixto (Vox) se ha abstenido.