Las administraciones públicas han dejado de licitar 7 millones de euros en Cantabria en tres meses

Las administraciones públicas han dejado de adjudicar en Cantabria, de presupuestos establecidos, un total de siete millones de euros en el último trimestre de 2019, según los datos del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública de Comisiones Obreras.

Unos datos que ha dado a conocer hoy en Cantabria el secretario general de CCOO de Construcción y Servicios, Vicente Sánchez, quien ha subrayado que en esta comunidad, solo entre octubre y diciembre del año pasado, las administraciones públicas --estatales, autonómicas y locales-- han convocado 31 concursos en los que han dejado de licitar y adjudicar siete millones de euros, casi el 16% del presupuesto con el que salieron a licitación pública.

El Observatorio compara el precio de licitación de un concurso público con el de adjudicación para comprobar el "grado de calidad" en las adjudicaciones de servicios a empresas privadas y determina la cuantía y el porcentaje de las bajadas. Y ha constatado una "clara deficiencia" en el seguimiento de la contratación pública y de los presupuestos de licitación.

Según los datos del Observatorio, que a partir de ahora se facilitarán mensualmente, la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria ha dejado de gastar un 24% de su presupuesto de licitación en el último trimestre, y la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, un 25%.

El pasado noviembre, la mayor bajada correspondió a Renfe, con un 33%, dado que licitaciones por 1,4 millones fueron finalmente adjudicadas en 950.000 euros, ha referido Sánchez. En la empresa pública regional MARE la baja fue del 30%.

En diciembre, el Ministerio de Política Territorial y la Delegación del Gobierno en Cantabria registraron bajas del 25%.

Según el análisis del Observatorio, los precios de licitación y adjudicación tiene "poca profesionalidad en la cuantía y en la adjudicación de criterios técnicos", lo que CCOO atribuye a la vigencia de la Ley de Desindexación de 2015, que permite a las administraciones públicas no hacer de garantes de los incumplimientos que las empresas privadas que contratan realicen tanto en el pago de salarios, como de Seguridad Social como ha Hacienda.

"Cualquier ayuntamiento, el propio Gobierno de Cantabria, o los ministerios no tienen que velar porque las empresas a las que les han adjudicado los servicios que tienen que hacer cumplan con sus obligaciones en materia salarial, de Seguridad Social y Hacienda porque según la ley, corresponde exclusivamente a los organismos competentes", ha explicado.

Así, estas bajadas conllevan una "mala calidad del servicio" tanto porque no se aplica a todos los sectores la Ley de Contratación Pública de 2017, que marca que el 51% de los puntos de la convocatoria corresponden a cuestiones técnicas; como por la citada Ley de Desindexación, que marca el precio y establece que las administraciones públicas no tengan que cubrir con garantías lo que las empresas dejan de pagar.

"Hasta que la Ley de Desindexación no se derogue y la Ley de Contratos Públicos no se amplíe al conjunto de los sectores, el precio seguirá siendo aquel que marquen los servicios que las administraciones públicas dan a los ciudadanos a través de empresas privadas", ha advertido el sindicalista.

Además, Sánchez ha alertado de que estas situaciones de "baja temeraria" terminan "poniendo en riesgo" el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas adjudicatarias, puesto que un contrato "muy ajustado de precio, al final, para ganar dinero, con los meses, abra un expediente, obligue a realizar más jornadas, algún sueldo se dejará de pagar...", ha advertido.

"El presupuesto está aprobado; si no se ejecuta, es que hay algún problema, y al final ese dinero no llega al servicio de los ciudadanos. Si las empresas son capaces de adjudicar por un precio más bajo, no garantizan ni el servicio ni los pagos", ha subrayado.

CCOO reclama que el presupuesto de licitación se "ajuste en realidad a lo que el mercado pide, al convenio colectivo, a los pagos de la Seguridad Social, Hacienda,...", de forma que lo que diferencie a las empresas no sea el presupuesto sino la calidad del servicio.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Construcción y Servicios de Cantabria, Jesús de Cos, ha confiando en que el Observatorio puesto en marcha por este sindicato sirva para defender el trabajo sindical de los delegados y para conseguir mejoras sociales.