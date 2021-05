Cantabria consultará al TSJC antes de adoptar restricciones tras el fin del estado de alarma

El Gobierno de Cantabria consultará al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma antes de aplicar cualquier restricción que a partir del levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo suponga una restricción de los derechos fundamentales, como podría ser el toque de queda.

"Si la situación se pusiese muy grave, muy grave, y eso lo tienen que decidir Sanidad, cualquier decisión que vaya a tomar Cantabria tiene que pasar previamente por la consulta al Tribunal Superior de Justicia de la región. No podemos tomar una iniciativa, a expensas de que luego la aprueben o la rechacen", ha afirmado Revilla al ser cuestionado este martes por la posibilidad de adoptar medidas restrictivas una vez expire el estado de alarma, tras el que Cantabria quedará desconfinada.

De esa manera, se consultará con el TSJC si las medidas que se pudieran adoptar "si fuera necesario" tienen respaldo judicial. "Si lo tiene se aplicaría y si no lo tiene no se aplica", ha señalado. Pese a todo, Revilla ha indicado que, en este momento, en Cantabria no se trabaja en ese tema. Sin embargo, ha indicado que si Sanidad propone mantener el toque de queda a partir del 9 de mayo, el Gobierno haría dicha consulta al tribunal.

Por otra parte, ha sido cuestionado acerca de la aprobación este martes por parte del Gobierno central de un decreto para regular la nueva fase que se abrirá el 9 de mayo tras el fin del estado de alarma que, entre otras cosas, va a permitir a las comunidades autónomas recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restricciones que aprueben para seguir luchando contra la pandemia.

Sin embargo, Revilla cree que esto "no soluciona el tema" por el problema de los plazos. "Yo creo que para cuando el Supremo en un tema de casación pueda dar o quitar razones espero que lo de la pandemia sea un recuerdo porque todos sabemos cómo está el tema judicial. Lo que actúa con rapidez son los tribunales superiores de justicia", ha afirmado. Por tanto, Revilla cree que el peso de estas decisiones "va a descargar" en los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, quienes, según ha recordado, no siempre han tomado decisiones unánimes.

Cierres perimetrales

También, a preguntas de los periodistas, el presidente cántabro ha insistido en que Cantabria va a abrir tras el 9 de mayo, algo que "cree" que van a hacer otros territorios, como Asturias o Castilla y León pero no el País Vasco porque la situación de la pandemia allí es "muy, muy preocupante". Revilla ha explicado que el lehendakari, Íñigo Urkullu, le ha confirmado que el País Vasco va a mantener el cierre perimetral a partir del 9 de mayo, algo que dicha comunidad prevé hacer a través de un decreto.

Sin embargo, el presidente cántabro "no sabe" si dicho decreto tendrá ante los tribunales, "suficiente entidad", para impedir la movilidad de las personas, que es, según ha señalado, "una de las esencias de la democracia". "Lo tendrá consultado", ha aseverado. Revilla ha recordado que, a diferencia del País Vasco, Cantabria no tiene esa posibilidad de decreto.