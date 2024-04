Cantabria reinicia la redacción del Plan de Ordenación del Territorio pero no garantiza que se respete al 100% el Mapa de Exclusión Eólica

Veintitrés años después de que se dictara la Ley de Ordenación del Territorio, Cantabria no tiene aún un Plan Regional (PROT), un proceso que ha vuelto a reabrir el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP), que espera que esté terminado en 2026 para su aprobación por el Parlamento. Tras sucesivos intentos de gobiernos anteriores, los trámites nunca llegaron a su fin y el PP pretende hacerlo esta legislatura, aprovechando la documentación existente, adaptando los parámetros a su programa electoral y sometiendo el resultado a las propuestas de ciudadanía, organizaciones, departamentos gubernamentales, ayuntamientos y partidos políticos.

Uno de los trabajos previos que se recogen es el Mapa de Exclusión Eólica, que nunca había llegado a aprobarse y no contentaba a nadie. El consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media, ha avisado este jueves de que los dispuesto hasta ahora no tiene por qué ser respetado al 100%.

“Si hubiese un PROT, se definiría en qué zonas se pueden colocar y en cuáles no [los aerogeneradores]”, en lugar de que, como ha ocurrido, tengan que ser los afectados con manifestaciones o los políticos con iniciativas parlamentarias quienes lo decidan.

El consejero ha recordado que el anterior Gobierno PRC-PSOE elaboró un mapa con zonas de exclusión eólica -aunque “no tiene ninguna garantía porque nunca se llegó a aprobar”- y ha asegurado que el que finalmente salga adelante “no puede ser muy distinto” porque los técnicos que lo elaboran son los mismos, aunque sí se incluirán “matices”.

Lla intención del PP es aprovechar todo el trabajo realizado en las dos legislaturas anteriores a cargo del bipartito PRC-PSOE, en las que hubo “dos intentos fallidos” de sacar adelante el documento. Y aunque Media ha dicho que no quiere “volver la vista atrás para acusar a nadie de que no hizo su trabajo”, ha reprochado que en ambos intentos -el primero en la legislatura de 2015-2019 cuando las competencias de ordenación del territorio las tenía el PSOE y el segundo en la 2019-2023 a cargo del PRC- solo se consiguió superar uno de los cuatro hitos necesarios para tramitar el documento, que es la aprobación del documento de alcance. Además, los medios utilizados fueron “muy superiores” a los resultados obtenidos, pues se invirtió “más de un millón de euros” para esos trabajos que no dieron fruto.

Media y su director general de Urbanismo, Víctor Gil, han comparecido públicamente este jueves para dar cuenta del reinicio de los trabajos, criticar la gestión de gobiernos anteriores y anunciar la puesta en servicio de una página web en donde los interesados pueden hacer propuestas.

El Gobierno de Cantabria contempla contar en 2025 con la aprobación inicial del documento por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CORTU), pasando a la aprobación provisional de este organismo en el “segundo o tercer trimestre” de 2026 para a continuación darle luz verde en el Consejo de Gobierno y finalmente remitirlo al Parlamento.

Se está retomando la documentación, dándole una interpretación propia ajustada al programa del PP y los criterios técnicos, para lo cual se ha encomendado la tarea a la empresa pública Gesvicán.

Los 'populares' han hecho -a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada junto a los Presupuestos de 2024- una modificación para que ese documento de alcance mantenga su validez y así dar por cumplido el primer hito. “Lo que supuso dos años en la anterior legislatura nosotros lo hemos resuelto en seis meses”, ha destacado el titular de Ordenación del Territorio.

Web participativa

El Ejecutivo entiende que el PROT es “la normativa más importante” de las que se van a aprobar esta legislatura porque “definirá durante décadas” el desarrollo de Cantabria, ha habilitado una web participativa en la que todos los ciudadanos podrán hacer sus aportaciones para que se desarrolle “con el mayor consenso”.

Se trata de www.territoriodecantabria.es, donde tanto ciudadanos anónimos como representantes de asociaciones y entidades podrán rellenar un cuestionario opinando sobre asuntos de gestión del medio ambiente; recursos naturales; paisaje; espacios urbanos, rurales e industriales; infraestructuras; equipamientos; o patrimonio histórico y cultural.

El cuestionario consta de 25 preguntas genéricas y se puede hacer de forma anónima o identificándose especialmente si se trata de representantes de alguna organización o administración pública. Además de responder a preguntas genéricas también se podrá añadir aportaciones a un documento que fijará un modelo territorial “claro” para la comunidad y supondrá “un antes y un después en la regulación de nuestro suelo”.

Se podrá rellenar online o descargando el documento interactivo para cumplimentarlo y remirilo a la dirección de correo prot@cantabria.es o a la dirección postal calle Lealtad, 23, bajo, 39002, Santander.

Como es una normativa “transversal”, el departamento de Media ha remitido cartas pidiendo la participación de la Delegación del Gobierno, de todas las consejerías del Ejecutivo regional y de los 102 ayuntamientos cántabros. “Tiene que ser un PROT de todos”, ha defendido el consejero, por un lado porque el PP gobierna en minoría y necesita apoyos para aprobarlo, y por otro porque “viene para quedarse”, con el objetivo de “vertebrar Cantabria” las próximas legislaturas.