La coalición Podemos-IU pide a Revilla que responda en estas dos semanas si va a pactar con el PP tras el 28M

La coalición de Podemos e Izquierda Unida ha pedido al presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, que responda en estas dos semanas antes de enfrentarse a las urnas el 28 de mayo si va a pactar con el PP para formar Gobierno. Así se lo ha trasladado tanto la candidata de la coalición en Cantabria, Mónica Rodero, como la portavoz nacional de Podemos, Isabel Serra, que ha acompañado a los líderes autonómicos y municipales en un acto celebrado este sábado en Renedo de Piélagos.

Serra se ha dirigido a Revilla para trasladarle, en primer lugar, que es “un error comprarle la agenda a la derecha” y que, si por “miedo” a ella renuncia a las políticas de izquierdas, lo “único que hace es fomentar su avance”. Además, le ha preguntado si “realmente quiere evitar a la derecha”. “Creo que es determinante que en estas dos semanas responda a la pregunta de si va a pactar con el PP”, ha sentenciado.

Y es que la portavoz de Podemos ha advertido que la formación quiere ser “fuerza de gobierno” y “no se conforma con ser una pata de una fuerza como el PSOE”, de modo que apuesta en las próximas elecciones por entrar en las instituciones en las que no está, como el Gobierno de Cantabria, para ser “determinante” en una coalición que haga políticas de izquierdas para defender los derechos de las mayorías sociales. Además, quiere llegar a los municipios, porque es desde ellos desde donde “podemos transformar el conjunto del país”.

Serra ha destacado la importancia de estas elecciones porque servirán para que los ciudadanos decidan si la Podemos-IU puede revalidar su llegada a los gobiernos en los comicios anteriores y si es “un punto y seguido” en su objetivo de “democratizar las instituciones” y hacerlo desde la defensa de los derechos y desde el feminismo. “Tenemos dos semanas para convencer a todo el mundo de que éstas son las candidaturas determinantes para que sigamos avanzando” y de que su proyecto político es el que abre la puerta a “lo mejor” para la población, ha dicho.

En este punto se ha referido a “todos los avances” logrados por Podemos desde su llegada al Gobierno central, como una Ley de Vivienda que es “especialmente importante” y que sería “imposible” si el partido, aunque ha señalado que “hay que hacer más todavía” para frenar el “modelo especulativo que impera en el país” en torno a los inmuebles.

También ha apostado por regular los pisos turísticos, porque “nuestras ciudades no son parques temáticos para turistas”, y ha criticado el reciente anuncio del Gobierno en torno a los avales ICO para la compra de vivienda. “Si Vox, el PP y Ana Patricia Botín aplauden esa medida es que beneficia a los bancos y no a la gente”, ha destacado. Además, Serra ha trasladado la propuesta de Podemos de crear supermercados públicos con precios justos y productores que no trabajen a pérdidas.

Pacto con el PRC

Por su parte, la candidata autonómica ha confiado en que su equipo será “la fuerza transformadora que va a cambiar Cantabria” tras una legislatura “totalmente perdida” en la que se ha vuelto a poner a la población “al límite de la exclusión social”. Y tras repasar los problemas existentes en ámbitos como la sanidad, con listas de espera de las más elevadas de España; o la industria y el empleo, haciendo alusión a las recientes quejas de los trabajadores de Sidenor o Digitex; Mónica Rodero se ha mostrado dispuesta a formar parte de un gobierno con el PRC de Revilla porque “sabemos que tenemos la fuerza para darle la vuelta a la política”.

“Ya hemos dicho con quien vamos a pactar”, pero “¿con quién va a pactar el?”, ha cuestionado, preguntando al regionalista si se aliará con el PP. “Que lo diga para saber el día 28 hacia que camino vamos” Además, ha lamentado que en la actual legislatura “tenemos a los fascistas en el Parlamento” y ha apostado por “trabajar para que desaparezcan, porque no son demócratas”.

Tanto Rodero como la número dos de la candidatura Podemos-IU, Carmen Martín, han trasladado su intención de llegar a la Cámara para que “se hable de lo que realmente importa”, como por ejemplo el problema de acceso a la vivienda en lugar de la 'okupación'. Además de la portavoz nacional de Podemos y las líderes autonómicas, en el acto han intervenido los números uno y dos de la candidatura de la coalición en Piélagos, Rubén Madrazo y Pablo Lobo, quienes han dado a conocer las propuestas de su programa para el municipio, referidas a ámbitos como la movilidad, el transporte público, la remunicipalización de los servicios o la solución a las sentencias de derribo.