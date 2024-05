Ecologistas en Acción denuncia que el nuevo plan de restauración de la cantera de Santullán amenaza la salud de los núcleos urbanos próximos

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha denunciado este lunes que el nuevo plan de restauración de la cantera de Santullán (Castro Urdiales) pretende volver a explotar la ladera norte de la peña, “provocando mayor contaminación en los núcleos urbanos cercanos”.

En un comunicado, los ecologistas han recordado que hace un año se felicitaban por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que estimaba parcialmente su demanda interpuesta en octubre de 2019 por incumplimiento del Plan de Restauración de la Cantera de Santullán aprobado por la Dirección General de Industria en 2008. El fallo del tribunal decía que “la Administración Autonómica deberá resolver de forma motivada sobre la incoación de expediente sancionador por incumplimiento del plan de restauración de la cantera con arreglo al artículo 121 de la ley de Minas de 1973”.

La misma sentencia obliga a la Consejería de Industria a “exigir a Canteras de Santullán un nuevo plan de restauración ambiental que se someta a información pública”.

Sin embargo, EAC ha censurado que en Industria, “a pesar de la advertencia de la sentencia, las cosas siguen yendo por el camino de la mala praxis, la falta de transparencia y la persistencia en ignorar el derecho minero y ambiental”.

Porque aunque la dirección general ha abierto un expediente sancionador, “lo ha ventilado eximiendo a Canteras de Santullán de cualquier responsabilidad por el presunto incumplimiento de su propio Plan de Restauración de 2008”, ha denunciado la agrupación, señalando que, si se hubiera cumplido, se había acometido la restauración de la zona superior de la cantera. Sin embargo, un informe pericial ratifica el incumplimiento de la restauración ambiental así como la superación de los niveles de contaminación por polvos y ruidos que regula la legislación ambiental.

La Dirección General de Industria sometió a información pública un nuevo Plan de Restauración que, a juicio de EAC, es en realidad un plan de “rexplotación” de las laderas norte, este y sur de la Peña Santullán, que “invade” las zonas de desarrollo del encinar cantábrico, y vuelve a “rebanar” la ladera norte vulnerando el principio de no regresión ambiental

La segunda parte de la sentencia (“exigir a Canteras de Santullán un nuevo plan de restauración ambiental que se someta a información pública”) también se ha cumplido, a su juicio, tras someterse a información pública un nuevo plan de restauración presentado por la empresa. El plazo de presentación de alegaciones ha terminado el 2 de mayo.

En su escrito de alegaciones, Ecologistas en Acción Cantabria expone que este nuevo plan de restauración no se ha sometido al trámite de evaluación ambiental; que falta el preceptivo informe de la autoridad sanitaria sobre los efectos para la salud de la contaminación por polvo; que a diferencia de lo que aconteció con el plan de restauración ambiental de 2008, ahora no se ha consultado al Instituto Geológico Minero de España (que había dictaminado hace quince años que debería espabilarse la restauración ambiental de la ladera norte y no explotar las zonas de encinar cantábrico, además de no sobrepasar la altura de 20 metros de los bancos); que la red de drenajes es insuficiente; que este Plan no contempla una adecuada gestión de residuos; y que se sobrepasan los niveles de contaminación atmosférica y acústica.

En el núcleo central de las alegaciones, Ecologistas en Acción Cantabria dice que se vulnera el principio de no regresión ambiental citando jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, por la que los niveles alcanzados con el Plan de Restauración anterior de 2008 o con la Estimación de Impacto Ambiental de 2003 no deben ser negados con el nuevo plan, que no se debe retroceder ni rebajar los niveles de protección ambiental existentes.

Y para ello se hace un estudio comparado de cómo debería estar la restauración ambiental si se hubieran cumplido el Plan de Restauración de 2008. Ecologistas recuerda a Industria que la explotación minera no consiste solo en la extracción de mineral, sino que de forma simultánea deben aplicarse la restauración ambiental de las zonas afectadas por la explotación recuperando el sistema vegetativo de encinar cantábrico, algo que viene omitiéndose de forma sistemática en la actividad de la Cantera de Santullán, y que con el nuevo plan alcanza “proporciones desmesuradas”.

Con el nuevo plan de restauración, la empresa minera, al contrario que en planteamientos anteriores desde 2000, afirma que va a volver a explotar los bancos de la ladera norte, “y lo va a hacer de forma brutal”, según los ecologistas.

En el escrito también se muestra el reperfilamiento de la cantera por la ladera este y norte dejando con ello más expuestos a los vientos del sur los núcleos urbanos de Santullán, Los Corrales, Mioño y Lusa, con el consiguiente aumento de la contaminación por polvo.

Ecologistas en Acción de Cantabria ha criticado la “anacronía” del modelo de explotación de la Cantera de Santullán, una empresa que lleva explotando la Peña desde hace 57 años, que actualmente tiene una producción en carbonato cálcico de 2,5 millones de toneladas al año, la mayor parte dedicada a exportación a países europeos a través del Puerto de Bilbao, “países en los que no cabe pensar se autoricen explotaciones mineras contaminantes a tan solo unos cientos de metros de las viviendas”, ha sostenido.

Finalmente, ha instado al Ayuntamiento, partidos políticos y ciudadanía para que “se comprometan con el futuro” de la Peña Santullán, reflexionen sobre las consecuencias de seguir manteniendo otros treinta años más este modelo de explotación de cantera, y actúen “con responsabilidad” exigiendo el estricto cumplimiento de la legislación minera y ambiental.