Ábalos pone en duda que exista la “trama” de Koldo y niega presiones para contratar con empresas concretas

El que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha puesto en duda este lunes en el Senado la existencia de la presunta “trama” de cobro de mordidas en contratos de compra de material sanitario que supuestamente anidó durante su mandato en el Ministerio de Transportes. “Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama”, ha afirmado Ábalos durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de la Cámara Alta que investiga ese presunto caso de corrupción que tiene entre los principales implicados al que fuera su asesor Koldo García.

Durante su intervención, que se ha alargado durante más de dos horas, el exministro ha afirmado que no tuvo “ningún conocimiento” de las compras de material sanitario en los peores meses de la pandemia y ha negado presiones para contratar con empresas concretas. “Presioné a todo el equipo que no estaba en casa para que adquiriera material, pero no dije ni con quién, ni cómo”, ha sostenido. De hecho, ha insistido en que otras empresas dependientes de su departamento como Aena, Renfe o Correos también compraron material sanitario y no lo hicieron con la empresa investigada.

Esa compañía, que era ajena al sector sanitario, se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y pasó de facturar cero millones de euros en 2019 a casi 54 en 2020 tras la adjudicación de contratos a entidades dependientes de los ministerios de Transporte e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias. En este sentido, Ábalos ha afirmado que no hizo “seguimiento” de ninguna compra.

“Estaba satisfecho de toda esa gestión porque permitió tener material y a un precio sensiblemente inferior”, ha recalcado el exministro tras aseverar que “aunque se flexibilizaron las contrataciones, no se hicieron al margen de la ley”. De ese asunto, según su comparecencia, se encargó el subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García. “Todo se lo encargué a él y fue él también el que decidió derivar las contrataciones en torno a las empresas que tenían presupuesto en su momento”, ha señalado el exministro, citando los contratos con Puertos del Estado y Adif, que alcanzaron los 32,5 millones de euros.

La reclamación de Baleares

Por otro lado, el que fuera ‘número tres’ del PSOE, que fue suspendido de militancia tras estallar este caso, ha calificado de “absurdo” que él mediara para evitar que Baleares recuperara 2,6 millones de la adjudicataria de las mascarillas como afirma el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

El magistrado considera a Ábalos “intermediario” en las maniobras que su antiguo asesor Koldo García y otros investigados en la trama de las mascarillas realizaron para evitar que el Govern balear —ya en manos del PP y Vox— pudiera recuperar de la empresa adjudicataria 2,6 millones por unas mascarillas que le suministró y que fueron pagadas sin ser el modelo que se ajustaba al contrato. Tres semanas después de ese auto, fechado el 7 de febrero, explotó la operación Delorme sin Ábalos imputado. El exministro sigue a día de hoy sin estar investigado, aunque fue expulsado de su formación y se marchó al Grupo Mixto del Congreso.

Durante su intervención, Ábalos se ha mostrado crítico con la decisión del PSOE de suspenderlo de militancia, de la que ha afirmado que “no tiene precedentes” y ha asegurado que lo recurrirá. Además, se ha mostrado víctima “de un juicio paralelo” donde, según ha dicho, “se da por hecho que hay acusados a los que no se les respeta el principio de presunción de inocencia”. “Con todo lo que he vivido solo puedo confiar en una cosa: en la justicia. Y no por las virtudes que pueda tener, por necesidad. Porque ya no tengo en quién confiar”, ha añadido.