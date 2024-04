El PP intenta vincular a Illa con la trama de las mascarillas y el exministro replica: “Lamento que acuse con tan poca base”

El exministro de Sanidad y candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, ha comparecido este lunes en la comisión parlamentaria del Congreso que investiga la corrupción en los contratos de material sanitario durante lo peor de la pandemia. Illa, que fue titular de Sanidad durante los primeros y más complicados meses de la pandemia, ha respondido durante media ahora a las preguntas del portavoz del Partido Popular, Elías Bendodo, que ha tratado de vincularle con la trama que anidó en el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos. “Tiene a la Justicia pisándole los talones por la gestión que hizo en el Ministerio de Sanidad”, le ha espetado el diputado conservador en los primeros minutos de interrogatorio.

“Lamento que acuse con tan poca base”, ha respondido Illa, que ha afirmado que se han realizado hasta 72 actuaciones de investigación y de auditoría en el Ministerio que dirigió entre enero de 2020 y enero de 2021 “sin ningún reproche contra ningún cargo” vinculado a ese departamento. El exministro sí ha reconocido que se realizaron compras de material sanitario “por encima de precios habituales” o a proveedores “menos conocidos”, pero ha encuadrado esas actuaciones en las necesidades de la pandemia y ha negado el “reguero de irregularidades” que ha tratado de atribuirle el diputado del PP.

Illa ha reconocido que se vio “una vez” con el antiguo asesor del exministro Ábalos Koldo García, que está imputado por varios delitos en la Audiencia Nacional, relacionados todos ellos con la compra de mascarillas por la Administración central durante la pandemia. No obstante, ha asegurado que le indicó el procedimiento, le “remitió a los técnicos” y el “resultado” fue que no se contrató nada con Soluciones de Gestión, la empresa que está en el centro de esa trama y que tuvo unas ganancias de más de 16 millones de euros en apenas dos meses suministrando material sanitario a diferentes administraciones.

“El Ministerio de Sanidad no contrató con Soluciones de Gestión. No sé si tengo que decirlo en latín”, ha sostenido Illa ante las reiteradas preguntas de Bendodo. El exministro ha explicado que esa empresa fue habilitada para formar parte de un acuerdo marco de suministro de material sanitario en UTE con Ferrovial Servicios. Sin embargo, ninguna comunidad autónoma recurrió a ese acuerdo marco, por lo que no se llegó a contratar “ni un solo euro” con esta sociedad.

La portavoz de Sumar, Aína Vidal, insistió en este punto. “No tuve sospechas de Koldo. Ni de él ni de nadie. No tenía ningún trato con esta persona. Y si hubiera tenido alguna sospecha lo hubiera puesto en conocimiento de las autoridades”, respondió el exministro, quien añadió que se enteró de la trama por la que está investigado García por los medios de comunicación.

Minutos antes, Bendodo había tratado de vincular sin pruebas una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Hersill, una pyme de Móstoles (Madrid) que fabricó respiradores para Sanidad con un supuesto pago de “8 millones de euros en comisiones”. Según el portavoz del PP, la adjudicación a “un intermediario” —la compañía Escribano— generó un sobrecoste. A este respecto, Illa ha explicado que se trató de “una colaboración de las dos empresas” y que los equipos técnicos del Ministerio con colaboración de Industria ayudaron a que esta empresa pudiera aumentar la capacidad en una “situación crítica”.