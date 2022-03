Pole., Jaime Lorente o Chill Mafia completan el cartel del Festival Sónica de Castro Urdiales

Pole., Jaime Lorente o Chill Mafia completan el cartel del Festival Sónica que se celebrará en Castro Urdiales el 15 y 16 de julio, sumándose a artistas y bandas que ya habían sido anunciadas como C. Tangana, La M.O.D.A, Rigoberta Bandini o Viva Suecia, además nombres cántabros, como Jaguayano o Lunatic Catz, entre otros.

La organización ha dado a conocer este jueves en un comunicado el cartel completo de la segunda edición festival, que tendrá lugar en el estadio de fútbol de Riomar y del que ya había anunciado algunos integrantes el pasado mes de diciembre.

A los que ya se conocían se suman Pole., un artista que viene del 'boom' del urbano mezclado con el rock, la electrónica y el pop; Jaime Lorente, el actor con una recién iniciada faceta de cantante; o Chill Mafia, los navarros con mezcla de música urbana y actitud punk que son una de las revelaciones de 2021.

También estará presente Luna Ki, el proyecto musical de la barcelonesa de ascendencia cubana Luna Górriz, que mezcla estilos tan diferentes como el trap, k-Pop y techno-pop. También desde Barcelona vendrá Suu, la cantautora que publicó su primer trabajo de la mano de Carlos Sadness; y actuará asimismo el cantante y dj granadino Chico Blanco, mezclando el house, el techno y la música urbana. Por ultimo, como novedades completan el cartel Malamute, Aiko el grupo, Uhmami Dj y The Dirty Playerz.

Así, el cartel completo queda formado por C. Tangana, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A., Viva Suecia, Funzo & Baby Loud, Carolina Durante, Pole., Carolina Durante, La La Love You, Jaime Lorente, Luna Ki, Chill Mafia, Fesquito y Mango, Chico Blanco, Paranoid 1966, Suu, Jaguayano, Judeline, Malamute, Aiko el grupo, Lunatic Catz, Las Yahdys, Vick Faded, Uhmami Dj y The Dirty Playerz. Según ha informado la organización, los abonos que permiten ver todos los conciertos del festival por 59 euros están agotándose y el próximo miércoles 23 de marzo subirán de precio.