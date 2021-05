El PP advierte a Revilla: "A usted lo de la hostelería se lo lleva por delante"

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Íñigo Fernández, ha instado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), a dejar de "pisotear" y "reírse" de los hosteleros de la comunidad, a los que se mantiene el interior de sus locales cerrados, y resolver "rápido" esta cuestión porque, según le ha advertido, si no, este conflicto "se lo llevará por delante".

"Yo le voy a dar un consejo, señor Revilla: Resuelva esto rápido porque lo lleva por delante, a usted lo de la hostelería...", ha advertido a Revilla el portavoz popular durante el debate en el Pleno de una iniciativa de Cs para pedir al Gobierno un "plan de rescate" para los locales de ocio nocturno que se votará esta tarde.

En el debate de este punto, desde la oposición (PP, Cs y Vox) se ha criticado la actitud del Gobierno de Cantabria hacia la hostelería y que, a juicio, de los 'populares' es de "maltrato" y "roza el ensañamiento".

Desde el PP se ha vuelto a criticar el "empecinamiento" del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) por dirigir sus restricciones para contener el COVID-19 hacia este sector.

Fernández ha afirmado que, en los últimos 14 meses, "la mayoría" de la hostelería de Cantabria ha podido trabajar solo 4 y menos aún el ocio nocturno.

El portavoz del PP ha afirmado que, en estos momentos, ninguna otra comunidad autónoma mantiene a toda la hostelería con el interior de los locales cerrados, situación en la que ha estado el sector de noviembre a primeros de marzo y, de nuevo, desde mediados de abril hasta la actualidad.

Fernández ha advertido a Revilla que "tenga un poco de respeto" y "más sensibilidad" hacia los hosteleros, "que lo están pasando muy mal" porque, si no, el sector "le va dar muchos disgustos". "Yo procuraría no reírme de ellos y no ofenderles", ha insistido el portavoz popular.

Revilla, desde su asiento en el Hemiciclo, ha protestado y se ha quejado de estas palabras, que también han sido afeadas desde la tribuna por el diputado del PRC Francisco Ortiz, a quien "no le han sonado bien" las declaraciones del portavoz popular y ha opinado que, con ellas, éste parece "amparar" el "escrache" que, según ha señalado, el pasado 13 de abril algunos hosteleros hicieron al presidente regional cuando salía de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"No le permito que se me acuse de eso", le ha respondido a su vez Fernández desde su escaño.