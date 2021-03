El PSOE pide a la alcaldesa de Santander que "rompa todos los acuerdos con Vox"

"Gema Igual no puede ser la Ayuso santanderina", dice Casares

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Santander y diputado nacional por Cantabria, Pedro Casares, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual (PP), que "rompa todos los acuerdos con la extrema derecha, todos los acuerdos con Vox".

"No se puede construir nada bueno, no se puede construir el futuro de Santander con la extrema derecha, no puede ser que Gema Igual apruebe los presupuestos de Santander con la extrema derecha, no puede ser que Gema Igual siga adelante con su ideario político, que es el de la extrema derecha, en la capital de Cantabria" ha denunciado el dirigente nacional del PSOE.

En este sentido, ha tendido a Igual la mano de los socialistas, "como demócratas, como socialistas, como feministas", para que cuente "con todas las fuerzas democráticas en el Ayuntamiento de Santander y no continúe pactando con Vox".

Casares ha hecho estas declaraciones en la plaza del Ayuntamiento acompañado de la vicesecretaria general de los socialistas santanderinos y Delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, y del portavoz municipal, Daniel Fernández, donde ha destacado que el PSOE va a movilizarse en redes sociales para reivindicar el 8M, Día Internacional de las Mujeres.

Casares ha asegurado que los socialistas no saldrán a las calles este próximo lunes "pero no por ello vamos a dejar de reivindicar".

"El 8M es la cita de toda la sociedad santanderina, cántabra y española con la igualdad", ha dicho, y por eso, pese a que "va a ser un 8M diferente, distinto, sin salir a las calles, pero si vamos a alzar la voz con la misma energía y reivindicación porque una sociedad democrática no puede hacerse sin mujeres".

Para el líder de los socialistas santanderinos, "necesitamos más igualdad, más libertad, más derechos para las mujeres, acabar con tantas brechas y desigualdades que continúan en la sociedad española", entre las que ha enumerado la violencia machista, la brecha laboral y salarial y la brecha de género en todos los ámbitos de la sociedad.

Además, Casares ha defendido que la causa de la igualdad "no puede ser solo la causa de las feministas, de los socialistas, (sino que) debe ser la causa de toda la sociedad".

El 8 de marzo es "importante" lanzar "mensajes fuertes e inequívocos" a la sociedad santanderina. Por eso Casares ha pedido a la alcaldesa que rompa sus acuerdos con Vox.

AYUSO SANTANDERINA

Por otra parte, Casares ha dicho que Igual "no puede ser la Ayuso santanderina". "La hemos visto cómo pacta con la extrema derecha de Vox pero ayer veíamos la irresponsabilidad de la alcaldesa llamando a salvar la Semana Santa".

En este sentido ha recordado que Igual, antes de esta llamada, también llamó a salvar las fiestas de Semana Grande o la Cabalgata de Reyes y ha censurado su "irresponsabilidad".

Para el diputado, Igual demuestra que "no se ha enterado de nada después de un año de terrible pandemia".

Por último, ha sostenido que el futuro de la capital de Cantabria "debe hacerse con ese mensaje de esperanza hacia las mujeres, hacia los santanderinos". Y ha dicho que este 8M el PSOE de Santander reivindica la igualdad, que "sin mujeres no hay futuro posible", y que el futuro de Santander debe hacerse con ellas "porque ellas no solo son la mitad de la sociedad, la mitad del mundo, sino lo más importantes para progresar".