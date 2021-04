Revilla se encuentra "perfecto" y sin síntomas tres días después de vacunarse

El presidente reconoce llevar "bastante mal" el confinamiento

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado no sentir "ni un síntoma" y encontrarse "perfecto" después de que pasado martes, 14 de abril, recibiese la primera dosis de la vacuna Pfizer.

"Ni me duele el brazo ni he tenido ningún efecto secundario", ha trasladado este viernes Revilla en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, en el que ha reconocido que lleva "bastante mal" este "enclaustramiento", pese a que realiza su "actividad normal" desde su domicilio. "No es lo mismo", ha valorado, señalando que ha tenido que anular "cantidad" de entrevistas y visitas.

El presidente cántabro afronta su tercer día de confinamiento por haber estado en 'contacto estrecho' con un positivo de la plantilla de Treto de SEG Automotive, en el marco de las reuniones de negociación durante la semana pasada, por el que el vicepresidente del Ejecutivo regional, Pablo Zuloaga, dio positivo.

Revilla dio negativo en la prueba PCR a la que se sometió el pasado miércoles y este domingo, día 18, se someterá al test de saliva. En el caso de ser negativa, finalizará la cuarentena el martes, 20 de abril.

El mismo día que fue confinado Revilla fue vacunado por la mañana en el centro de salud de Astillero, municipio donde reside, al formar parte del colectivo de 70 a 79 años --tiene 78--, y ya ha sido citado para recibir la segunda dosis el 4 de mayo.

En este sentido, ha reiterado que la vacuna es "la única solución" contra la pandemia y ha mandado un mensaje de ánimo a la población.