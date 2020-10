Secretario general de FICA-UGT Cantabria teme EREs en la industria cántabra: "Hay otras medidas"

Su homólogo a nivel nacional, Pedro Luis Hojas, insiste en que la situación es "coyuntural" y cree que "no es momento" de EREs extintivos

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA)-UGT en Cantabria, Luis Díez, teme que a lo largo de este otoño se presenten Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en varias industrias de la comunidad, a las que ha recordado que, antes de plantear esa opción, "hay otras medidas y formas de actuar para no lacrar más a la clase trabajadora".

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa ofrecida con motivo de la celebración del Congreso Regional de FICA UGT de Cantabria, federación que este viernes renovará su Ejecutiva.

Díez, elegido en el cargo en diciembre de 2016 y que se presenta a la reelección como secretario general de la Federación, ha afirmado que la industria de Cantabria vive la actual situación generada por la pandemia con "incertidumbre" como en el resto de España y ha recordado que ya hay empresas que ya han presentado EREs y podría haber más este otoño en función de cómo evolucione la pandemia.

LLAMAMIENTO A LA "SENSATEZ": "ES UNA SITUACIÓN COYUNTURAL"

En la rueda de prensa, ha estado acompañado de su homólogo a nivel nacional, Pedro Luis Hojas, quien ha señalado que lo que se está viviendo en la actualidad por la pandemia es una "situación coyuntural, no estructural" por lo que ha pedido a las empresas del país "serenidad".

"No es el momento de tomar medidas unilaterales y no es el momento de hacer EREs extintivos. No es ese el momento. Hay que tener serenidad y hay que tener muchísimo diálogo", ha afirmado Hojas.

Además, ha opinado que, en este momento, las organizaciones sindicales y las patronales están dando "un ejemplo" de lo que debieran hacer los dirigentes políticos "y que por desgracia no están haciendo".

"Si ellos no colaboran y crean un clima político de entendimiento, donde los mensajes a la sociedad sean claros de que todos remamos en la misma dirección, por mucho que hagamos los agentes sociales y económicos nos costará mucho más salir de esta situación porque la incertidumbre, la falta de confianza en nuestros dirigentes políticos lleva a que la economía se recupere mucho más tarde", ha advertido.

El Congreso Regional de FICA UGT en Cantabria, que se está celebrando en el Hotel Santemar de Santander, es el segundo con esta denominación tras la fusión en 2016 de las antiguas federaciones de Metal, Construcción y Afines (MCA) y de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) que incluía a los afiliados del resto de la industrias y del sector primario.

El congreso está integrado por un pleno de casi un centenar de delegados congresuales, que analizarán y votarán el informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente y elegirán a los nuevos órganos de Dirección de la federación con mayor número de afiliados de UGT en Cantabria.

A la inauguración ha acudido la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez.

En cuanto a la renovación de los órganos de Dirección de la Federación, el plazo de presentación de candidaturas concluye a las 12.30 horas.

Según el programa oficial del cónclave, a las 12.45 horas se iniciará la votación de los nuevos órganos de dirección y a las 13.30 horas se proclamarán los resultados de la misma, justo antes de iniciarse el acto de clausura.

Además, en este foro, se elegirá a los delegados de la Federación de Cantabria que acudirán al Congreso Nacional.