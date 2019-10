Antonio Maestre: del franquismo al IBEX

El día de la exhumación de Franco, entrevistamos al periodista Antonio Maestre autor del libro Franquismo S.A. La llegada de la democracia a nuestro país supuso un cierre en falso del abismo entre vencedores y víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Sin embargo, el fondo de la cuestión va más allá: ¿cuál es la responsabilidad moral de las elites que se lucraron al calor del franquismo? ¿Son legítimos los patrimonios transmitidos a sus herederos?.

El menú se completa con Climática, la sección sobre cambio climático en colaboración con La Marea, de la mano de Santiago Sáez. Trataremos temas como la energía renovable crece, pero no lo suficiente. La eco-ansiedad y trastornos como el sindrome de estrés pretraumático o la solastalgia y conocermos más sobre el Another Way Film Festival, sobre progreso sostenible que se celebra en la capital.

