UPA pide "más ambición" al Gobierno de Castilla-La Mancha con la creación del Observatorio de Precios para tener mayor control de la cadena alimentaria

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA) ha presentado alegaciones al borrador de la Orden de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural por el que se crea el Observatorio de Precios de la Cadena Agroalimentaria de Castilla-La Mancha. Esta nueva normativa, que consideran "altamente positiva" para el sector económico más importante de la región," necesita una serie de mejoras y compromisos que ha puntualizado la organización agraria", subraya el sindicato agrario.

La cadena alimentaria, la volatilidad y la asimetría en la formación de precios en el sector alimentario, entre otros factores, hace que agricultores y ganaderos se hayan convertido, dice UPA, "en el eslabón más débil de la cadena alimentaria" que viene reclamando y reivindicando una mejora en la ley de la Cadena Alimentaria. “Es preciso disponer de una información precisa y transparente de los precios de los productos”, ha reclamado el secretario general de UPA en la región. “Pero no solo eso, hay que ser ambicioso. Y así lo hemos alegado a la Junta”.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha ha explicado la necesidad de disponer de un observatorio de la Cadena Alimentaria, regular un órgano colegiado para favorecer la transparencia y racionalidad en el proceso de formación de los precios. Un observatorio que será la referencia para tomar las decisiones en el desarrollo activo del sector económico más importante de la región.

“Valoramos la iniciativa de la Consejería”, ha dicho Morcillo en referencia al borrador de Orden de la Cadena Alimentaria de Precios en Castilla-La Mancha, “pero desde UPA pedimos que sean más ambiciosos. En primer lugar, que no sea solo un observatorio de precios, sino de la cadena alimentaria complementaria a la nacional”. Este Observatorio tendría como objetivo el conocimiento de los costes de producción en los distintos sectores agrícolas y ganaderos, ejercer como mediador para cuando no hubiera acuerdo entre comprador y vendedor en la formalización de contratos, “algo que en UPA consideramos de vital importancia para el interés de los pequeños agricultores y ganaderos”, así como un registro digital de contratos dentro de la comunidad autónoma, siempre y cuando no exista uno igual a nivel nacional.

El responsable de la organización agraria ha explicado que es importante elaborar estudios para analizar los costes de producción en los distintos sectores, confeccionados por un organismo público y que “sirvan de referencia en el caso de no disponer de individuales o colectivos, o de haber discrepancias entre comprador y vendedor”. Se trata de una serie de alegaciones que revertirán en beneficio del sector, para racionalizarlo, tal y como explican desde la UPA, quienes finalmente indican que este Observatorio debería disponer de la función de mediador.

“En muchas ocasiones no hay acuerdos, así este papel de mediador delimitaría las condiciones y efectos reglamentarios correspondientes para garantizar un procedimiento neutral, imparcial y donde las partes dispongan de igualdad de condiciones”, ha concluido Julián Morcillo en referencia a que agricultores y ganaderos de explotaciones familiares suelen ser el eslabón más débil en la cadena.