La calificaciones en la ESO ya no tendrán números: estas son las novedades de los currículos escolares en Castilla-La Mancha

Las notas numéricas desaparecen de las evaluaciones del alumnado de Secundaria en Castilla-La Mancha, con la aprobación de los nuevos currículos educativos aprobados por el Consejo de Gobierno, según exige la nueva Ley de Educación. Tras un trabajo “ingente” se han aprobado 21 decretos, correspondientes a Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como a los distintos cursos de Formación Profesional.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha explicado que se aplicará a los cursos impares, es decir, 1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato a lo largo del curso 2022-2023 y serán los cursos los encargados de solventar las posibles necesidades de mejora para solventar las dificultades que pueda suscitar el cambio de normativa. El proceso, aseveró, ha sido “muy consensuado” con la comunidad educativa de la región.

Los cambios, aseguró Rodríguez, pretenden avanzar en la igualdad de oportunidades, haciendo especial énfasis en el impacto que tendrá la educación en las zonas menos pobladas. Además, recalcó que tendrá un “valor añadido” en el reconocimiento y la educación de las personas con discapacidad. Se realizarán pruebas de evaluación en 4º de primaria y en 2º de la ESO para saber “hasta dónde llega el nivel de conocimiento” del alumnado y establecer así las necesidades.

Educación infantil

Rodríguez recordó que el currículo de educación infantil no se actualizaba desde el año 2006, porque la LOMCE “no lo hizo en su momento”. Con esta nueva normativa, esta etapa educativa se ha organizado en dos ciclos, de 0 a 3 y de 3 a 6 en el segundo. Además, se incorporará el aprendizaje de lengua extranjera, un aspecto que ya está “bastante consolidado” en la región.

Educación primaria

Las calificaciones en Primaria dejarán de ser numéricas y pasarán a ser nominales, mientras que las asignaturas de Ciencias Naturales y Sociales se unificarán en Conocimiento del Medio. Esta etapa contará con una nueva asignatura, que se impartirá en 5º curso, llamada Educación en Valores Cívicos y Éticos. Los centros educativos podrán disponer de dos sesiones semanales de unos 90 minutos para dedicar a competencias STEAM, comunicativas o artísticas.

Educación Secundaria Obligatoria

La promoción del alumnado en el caso de Secundaria se realizará según la “consecución de objetivos y competencias adquiridas” y no en base a materias pendientes. Se tendrán en cuenta las competencias globales del alumnado, y no las de cada una de la materia. El graduado de la ESO ahora será “único” y sin calificación, y el alumnado con capacidades diferentes podrán también obtener la titulación. En este caso, los resultados académicos también se representarán de forma nominal, no numérica.

En el caso de la ESO, desaparecen también los programas PMAR para la mejora de aprendizaje y rendimiento que se impartía en los cursos 2º y 3º de secundaria, y se establecen, a la vez, nuevos programas de diversificación curricular de tercero y cuarto de la etapa. de este modo, señaló Rodríguez, se “facilita el acceso a la titulación del alumnado participante”. En la ESO también se pondrá en marcha la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos, en el segundo curso. También se refuerza la autonomía pedagógica de los equipos docentes alrededor de las competencias globales del alumnado.

Bachillerato

En el caso de Bachillerato, se abre una doble vía en el de Artes: por un lado artes plásticas, imagen y diseño, y por el otro música y artes escénicas. Además, se crea también el bachillerato general con un bloque común con asignaturas de humanidades y ciencias sociales, ciencias y tecnología. Se impartirá en 60 grupos en toda la región, en función de la demanda. Además, se podrá estudiar bachillerato en tres años, y por un máximo de cinco años, para casos excepcionales, como en el caso de deportistas de alto rendimiento.

También se podrá titular “excepcionalmente” con una asignatura suspensa, pero solo si se tiene más de un cinco en el resto de las asignaturas, no haya habido “abandono” y se cumpla con el “resto de exigencias”. También, el alumnado que posea el título de FP artes plásticas, diseño, música o danza también estará en posesión del título de bachillerato.

En cuanto a los cursos de especialización de FP se establecen los currículos de 17 cursos de especialización y se dota a casi la totalidad de los cursos especialización de una normativa regional propia, elaborada en base a la experiencia obtenida en la fase experimental. Castilla-La Mancha contará, el próximo curso escolar, con un total de 28 cursos de especialización y se desarrollarán en 21 centros educativos en las cinco provincias.