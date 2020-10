Castilla-La Mancha lamenta que el Gobierno de España no haya tenido "más remedio" que decretar el estado de alarma en Madrid

La consejera portavoz castellanomanchega, Blanca Fernández, ha lamentado que el Gobierno de España no haya tenido "otro remedio" que declarar el Estado de Alarma en Madrid, al no haber conseguido un acuerdo con el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha señalan que no es lo "deseable" tener que llegar a esta medida para poder atajar el virus, pero que es la manera de conseguir medidas especiales para poder atajar el virus.

"Lo deseable es que hubiese habido un acuerdo, porque la unidad es lo que nos va a hacer acabar con el virus", señaló Blanca Fernández, que se refirió a la unidad "de acción, social, económica, sanitaria y política". "Es lo que nos puede hacer acabar con el virus", recalcó.

El Gobierno de España ha decretado el estado de alarma en la vecina Comunidad de Madrid para poder mantener el cierre permitral no sólo en la capital, sino también en otras nueve ciudades, después de que la Justicia tumbase las medidas ya impuestas. El decreto con las medidas se ha publicado tras ser aprobado en Consejo de Ministros extraordinario, y entra en vigor de manera automática. La decisión se debió tomar al no alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo regional madrileño, liderado por el PP.