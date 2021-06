CCOO propone impulsar una Mesa por la Inmigración para facilitar el acceso a la vivienda y las condiciones de los temporeros

CCOO de Castilla-La Mancha propone que se celebre una Mesa por la Inmigración en la que sindicatos, patronales y las distintas administraciones analicen la realidad a la que se enfrentan las personas inmigrantes que vienen a trabajar a la región y para avanzar en soluciones desde la acción conjunta y coordinada.

"Queremos una solución definitiva a los problemas que viven los temporeros y las temporeras en nuestra Comunidad Autónoma, problemas como el acceso a la vivienda con albergues cerrados y sin acceso al alquiler o la presencia de intermediarios que cobran a las personas inmigrantes por llevarles a trabajar y que se quedan con parte de su salario", afirma Mari Ángeles Castellanos, secretaria regional de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de CCOO en la región.

El sindicato señala que estos problemas "no son algo nuevo" y "no parece que la solución sea inmediata" y subrayan que aunque "es cierto que gracias al intenso trabajo sindical y de la Inspección de Trabajo, las condiciones laborales han mejorado y se han reducido los casos de explotación extrema en Castilla-La Mancha, los casos de ausencia de contratos o de infracotización de las jornadas", aún estas situaciones no han desaparecido, por lo que seguirán trabajando para cambiar esta realidad, señala Castellanos.

A estos problemas se une el ya comentado problema de los alojamientos, según el sindicato. "No dejamos de recordar la obligación empresarial de facilitar alojamiento a las y los trabajadores migrantes, pero eso no quita responsabilidad a las distintas administraciones que han de buscar soluciones para garantizar que quienes vienen a trabajar no tengan que vivir en tiendas de campaña, en furgonetas o en naves abandonadas".

"No les quieren alquilar viviendas"

Esta semana CCOO ha estado visitando las zonas en las que han empezado las campañas agrícolas e indica que se han vuelto a encontrar con "problemas recurrentes: no hay alojamientos". "No les quieren alquilar viviendas, lo que ha llevado a muchas personas temporeras a vivir en naves abandonadas con solo una toma de agua o en sus coches en las mismas parcelas en las que trabajan de día y solo al atardecer van al pueblo para hacer sus compras", denuncia Castellanos.

En este sentido, CCOO insiste en que el Decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a favorecer el empleo en las campañas agrarias de Castilla-La Mancha publicado el pasado 24 de junio, es una iniciativa positiva, pero a su parecer "no es la solución para el problema que nos ocupa, ya que deja fuera a quienes no están empadronados en Castilla-La Mancha".

"Quienes están viviendo en sus vehículos trasladan al sindicato que no les alquilan casas, otros años nos contaban que los precios que les ofrecían eran imposibles, y así seguimos año tras año, con pequeños avances pero sin grandes soluciones", agrega.

Intermediarios

Lo que más preocupa al sindicato, resalta Castellanos, es la figura de los intermediarios, pues los trabajadores "no están teniendo contacto directo con los empleadores" y los intermediarios, "además de cobrarles 5 euros diarios por llevarles a trabajar en sus furgonetas, cobran al agricultor entre 2,50 y 2,70 euros la caja en la campaña del ajo y solo pagan a sus compatriotas 1,60 a 1,70 euros la caja, también nos han trasladado que en la recogida de la cebolla les pagan 7 euros el pallet en vez de los 10 a 11 euros que ellos cobran al agricultor".

"Es imprescindible acabar con esta práctica y aquí son colaboradores necesarios los empleadores que no tienen que contribuir a la exposición de los temporeros y las temporeras a la acción de estas mafias", subraya Castellanos.

El sindicato hace alusión a los datos de afiliación a la Seguridad Social de las personas extranjeras en mayo, una afiliación que ha subido casi un 5% respecto al mes anterior y que sitúa frente al incremento del empleo ante el inicio de las grandes campañas agrícolas de la región.

Tras este incremento, la cifra de personas afiliadas de origen extranjero alcanza las 69.451, de las que 15.408 son afiliaciones en el sistema especial agrario, lo que supone el 48% del total de la afiliación al sistema, es decir, "casi la mitad de las personas que en mayo han trabajado en el campo de Castilla-La Mancha son personas extranjeras".

"Castilla-La Mancha necesita a las personas extranjeras que vienen a trabajar y quienes vienen a trabajar necesitan el trabajo que encuentran en Castilla-La Mancha, sentémonos pues para dar soluciones", ha reclamado el sindicato.

Asimismo, ve "incoherente" que por un lado se denuncie el problema de la despoblación y que cuando se trata de dar soluciones habitacionales a quienes vienen a trabajar en el campo "se cierren puertas y estas personas se vean abocadas a vivir en condiciones deplorables en mitad de la nada, convirtiéndose en invisibles para esos pueblos vacíos", concluye.